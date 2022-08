Il 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Cane. Istituita negli Stati Uniti nel 2004, la ricorrenza si è diffusa in tutto il Pianeta e anche in Italia in questo giorno si organizzano iniziative per festeggiare “il miglior amico dell’uomo”. Nel nostro Paese sono oltre 14 milioni i cani domestici. Soprattutto durante la pandemia è cresciuto il numero di persone che hanno deciso di adottare un cucciolo.



Prendersi cura di un cane è un’attività che ha molti benefici per la salute, sia fisica che mentale. Lo spiega la dottoressa Chiara Bonfà, addestratrice Ente Nazionale Cinofilia Italiana, in una lista dei benefici che si hanno grazie alla vicinanza di un cane.

Uno studio pubblicato da Society & Animals ha dimostrato che chi trascorre del tempo con un animale domestico ride di più. E ridere, è risaputo, è un’attività che contribuisce al nostro benessere.

Chi possiede un cane ha meno rischi di incorrere in disturbi depressivi. Inoltre una ricerca dell’American Heart Association ha riscontrato che le persone affette da ipertensione hanno visto migliorare la loro pressione sanguigna nei 5 mesi successivi all’adozione di un cane. Anche per gli anziani gli amici a 4 zampe hanno un effetto positivo. Il 30% I cani aiutano a creare nuove amicizie. L’importanza di un amico peloso alla socialità è dimostrata da una ricerca delle Università di Liverpool e Bristol secondo cui chi ha un cane ha più possibilità di fare nuove conoscenze.

L’attività fisica è agevolata dalla presenza di un cane. Ovviamente le passeggiate quotidiane sono un’opportunità per muoversi. Da uno studio del Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services emerge che le persone anziane che hanno un cane sono in una forma fisica migliore rispetto ai loro coetanei.

Gli animali domestici migliorano anche l’autostima. L’interazione con un cane agevola il rilascio di ossiticina, l’ormone dell’affettività e dell’empatia, e serotonina, che favorisce il buonunore e riduce lo stress.