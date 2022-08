Dopo aver ascoltato Will Of The People dei Muse si ha come l’impressione di aver sentito un EP. Matt Bellamy e soci sanno suonare, lui sa cantare e sicuramente sa scrivere, ma il grande progetto annunciato dalla band britannica prima dell’uscita del disco si riduce a pochissimi elementi validi.

Un tributo a se stessi

Non mancano le citazioni: il coretto isterico della title-track fa chiaramente il verso a The Beautiful People di Marilyn Manson, il synth che apre Won’t Stand Down è un palese omaggio a Take On Me degli A-ha, e tutto il disco suona come un tributo a se stessi. I Muse, specialmente da The Resistance, hanno sposato la causa distopica e certamente hanno trovato in questa narrazione il binario perfetto per quel rock prog sinfonico con il quale si sono fatti amare dagli esordi.

Will Of The People dei Muse, però, ha poca presa: 10 brani, qualche episodio esplosivo – Won’t Stand Down, appunto, ma anche We’re Fu**ing Fu**ed e Kill Or Be Killed – ma restano episodi in cui Bellamy e soci si divertono tanto, e l’impressione è quella di trovarci all’interno della loro sala prove come utenti passivi.

You Make Me Feel Like It’s Halloween

“Passivi”, sì, perché il disco non coinvolge nemmeno nei momenti più intimi – Ghosts (How Can I Move On), Verona – e con il singolo You Make Me Feel Like It’s Halloween uscito oggi con il video ufficiale troviamo conferma che in questo disco, i Muse, hanno cercato il divertimento.

Essere artisti di fama internazionale ed avere già un proprio posto nella storia del rock non significa prendersi necessariamente sul serio, e in Will Of The People dei Muse troviamo proprio questo: le chitarre metal, di metal, hanno solo il sound; il pianoforte si riduce a mero virtuosismo, il sintetizzatore strizza l’occhio agli anni ’80 e – nel singolo uscito oggi – al cinema horror di 40 anni fa. Nient’altro di nuovo sotto il sole.

Will Of The People Audio CD – Audiobook

Warner Records (Publisher)

Continua a leggere su optimagazine.com

Testo

You got me checking my mirror

You make me feel like I’m on the run

Where’d you hide the gun?

The kitchen knife in your hand

Are you the poison, are you the cure?

I’m not so sure I’m shackled, there is no way out

I can’t escape

When you turn out the lights

You make me feel like it’s Halloween, it’s Halloween

When you skulk ‘round the house

You make me feel like it’s Halloween, it’s Halloween You cut me off from my friends

You cut me off from my family

I’m in misery (I’m your number one fan)

Each day I fall to my knees

I see the writing on the wall

Now I’m in withdrawal I’m shackled, there is no way out

(There’s is nothing I can do to escape)

I can’t escape When you turn out the lights

You make me feel like it’s Halloween, it’s Halloween

The way you skulk ‘round the house

You make me feel like it’s Halloween, it’s Halloween

Ahhh When you turn out the lights

You make me feel like it’s Halloween, it’s Halloween

When you skulk ‘round the house

You make me feel like it’s Halloween, it’s Halloween I see your eye in the keyhole

I feel like it’s Halloween

It’s Halloween

Won’t rest until I’m possessed

You make me feel like it’s Halloween, it’s Halloween (But you are the caretaker)

Traduzione