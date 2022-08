I nuovi iPhone 14 saranno presto presentati, ma già abbiamo un’idea di come potrebbe essere il modello Pro. Il leaker DuanRui, su Twitter, ha pubblicato le foto di quello che sarà probabilmente il dispositivo, che pare proprio presenterà un doppio foro circolare ed a pillola. I modelli standard iPhone 14 e iPhone 14 Max dovrebbero continuare a mantenere il notch, mentre le versioni Pro manderanno in pensione l’amata tacca, optando per soluzioni meno invadente, per così dire. Anche Ice universe ha rimarcato la possibilità che iPhone 14 Pro adotti un doppio foro circolare ed a pillola (in cui figurano due fori sul pannello), insieme ad un taglio per la capsula auricolare che si fa notare all’altezza della cornice (non può che essere così, anche perché è ormai risaputo che i modelli Pro della prossima generazione abbandonino il notch, che verrà, invece, conservato a bordo di iPhone 14 e iPhone 14 Max).

Il dispositivo dovrebbe essere reso disponibile anche nella speciale colorazione Purple, che sembra avere un effetto cangiante ben definito (cambierà colore a seconda dell’inclinazione tramite cui viene illuminato). Il blu si diceva sarebbe stato rimpiazzato da altre nuance, ma adesso è tornato in auge. Al di là delle colorazioni, che pure sono importanti ai fini di una scelta, iPhone 14 Pro dovrebbe corrispondere al device del grande cambiamento estetico in casa Apple: non capita tutti i giorni di liberarsi dal notch, bisogna riconoscerlo.

A voi, così com’è stato descritto quest’oggi, il device potrebbe piacere, o addirittura pensate sarebbe meglio venisse confermata nuovamente la tacca che ha finora solcato gli schermi di svariate generazioni di iPhone? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso: vi risponderemo a nostra volta.

