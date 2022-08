Grandi cambiamenti in casa Honor: stanno arrivando i tanto attesi device di fascia alta Honor 70, Honor 70 Pro e Honor 70 Pro Plus con informazioni sulle specifiche tecniche relative a chip, batteria e fotocamera, che, tra l’altro, promettono davvero bene. Quest’ultimo presenta il primo sensore da 1 pollice per smartphone. Per quanto riguarda lo schermo, l’Honor 70 monta un pannello OLED BOE curvo da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel); mentre il modello Pro include uno quad-curved OLED BOE da 6.78 pollici con risoluzione Full HD+. Il modello più avanzato è il Pro+, che presenta su un display BOE OLED Quad-Curved da 6.78 pollici.

Per quanto riguarda le fotocamere, l’Honor 70 Pro incamera un sensore Sony IMX800, accoppiato ad un ultra-grandangolare da 50MP e ad un teleobiettivo da 8MP; la fotocamera frontale è da 50MP. Honor 70 Pro+ include un sensore Sony IMX800 da 54MP, (ultra-grandangolare e teleobiettivo restano gli stessi). I prezzi sono più che abbordabili: al momento, la variante 8/128GB di Honor 70 in Cina costa 2699 Yuan, ovvero circa 376 euro; il modello da 12/256GB è in vendita a 2999 Yuan, il corrispettivo di circa 418 euro, mentre la versione da 12/512GB è disponibile a 3399 Yuan, circa 474 euro.

Il costo lievita con l’Honor 70 Pro, disponibile nelle stesse configurazioni di memoria in versione vanilla al prezzo di 3699 Yuan ovvero circa 515 euro, 4299 Yuan, circa 557 euro ed, infine, a 4399 Yuan (613 euro circa). Honor 70 Pro+, invece, parte da 4299 Yuan, circa 599 euro, per il modello da 8/256GB per arrivare a 4599 Yuan (641 euro circa) per il modello da 12/256GB. Mentre in Cina sono già partiti i preordini, in Italia ci sarà aspettare ancora un po’ visto che ancora manca l’Honor 60.

