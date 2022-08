The Umbrella Academy 4 ci sarà ma sarà anche l’ultima stagione. Così la serie tv di Netflix, adattamento dei fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, chiuderà la storia dei fratelli Hargreeves con un ultimo ciclo di episodi.

“Sono così entusiasta che i fan incredibilmente fedeli di The Umbrella Academy potranno vivere la degna conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves che abbiamo iniziato cinque anni fa”, ha dichiarato il creatore della serie Steve Blackman in una nota stampa. “Ma prima di arrivare a questa conclusione, abbiamo una storia incredibile per la stagione quattro, una storia che terrà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti”.

Confermato il ritorno del cast principale formato da: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore. Steve Blackman sarà ancora showrunner e produttore esecutivo.

In realtà l’idea che The Umbrella Academy 4 sia l‘ultima stagione coincide con i piani di Blackman. In precedenza aveva affermato di avere in mente una storia lunga quattro stagioni: “Netflix potrebbe volere di più, ma ho un dolce pensiero su dove penso che lo show dovrebbe finire e dove stiamo andando”. (I fan del materiale originale possono stare tranquilli, però: Blackman ci ha rassicurato sul fatto che Way “vuole fare cose per un altro decennio, e scriverà nuovi volumi”)

La terza stagione di The Umbrella Academy si è conclusa con un buco nero che ha divorato l’universo come lo conosciamo. Sir Reginald ha tentato di riprogrammare completamente l’universo prima che fosse distrutto, ma il suo processo è stato interrotto da Allison; così, i restanti fratelli della Umbrella Academy e della Sparrow Academy sono stati trasportati in un mondo apparentemente nuovo dove non possiedono più i loro poteri.

“Ci saranno ripercussioni”, aveva affermato lo showrunner in un’intervista post finale di stagione.

