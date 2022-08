Una reunion di Modern Family è andata in scena in occasione di un lieto evento: il matrimonio di Sarah Hyland e Wells Adams si è rivelato l’occasione giusta per riunire alcuni dei principali membri del cast della comedy ABC che si è conclusa nel 2020 dopo 11 stagioni.

La tenera reunion di Modern Family è andata in scena lo scorso weekend, quando Hyland, che ha interpretato Hayley in Modern Family, ha sposato il presentatore Adams e ha voluto accanto a sé tra gli invitati molti colleghi della serie tv. Non solo: ha chiesto a Jesse Tyler Ferguson, l’interprete di Mitchell Pritchett nella comedy, di officiare la cerimonia nuziale.

Così la reunion di Modern Family, in onda tra il 2009 e il 2020, ha avuto un duplice significato: non solo il cast si è rivisto a due anni dalla fine della serie mostrando di aver costruito un legame che va oltre il set, ma ha anche testimoniato il supporto alla coppia che ha pronunciato il fatidico sì, officiato proprio da uno dei protagonisti di quello show che ha visto nascere l’amicizia tra i suoi protagonisti.

It was an honor to officiate over your beautiful wedding @Sarah_Hyland & @WellsAdams. ✨



I love you both very much.



Here’s to forever. ❤️ pic.twitter.com/RM7LOi0XGZ — Jesse Tyler Ferguson (he/him/his) (@jessetyler) August 23, 2022

Qualche scatto della reunion di Modern Family è stato diffuso sui social sia dalla sposa che dagli invitati. Ferguson, in particolare, ha diffuso alcune foto della cerimonia per fare pubblicamente i suoi auguri alla coppia di cui ha ufficializzato l’unione: “È stato un onore officiare questo bellissimo matrimonio. Vi voglio tanto bene. Da qui all’eternità“. Non sono mancati scatti anche da parte di Sofia Vergara, protagonista dello show nei panni di Gloria Delgado-Pritchett. Presenti alle nozze e immortalati in una tipica foto ricordo anche Julie Bowen (Claire), Nolan Gould (Luke) e Ariel Winter (Alex). Ecco alcune immagini dell’evento.

Continua a leggere su optimagazine.com