Per risparmiare sull’acquisto di dispositivi a marchio Apple, può essere una soluzione puntare sui modelli ricondizionati certificati e quest’oggi su Amazon è possibile puntare sugli AirPods Pro, appartenenti a tale categoria, ad un prezzo senza dubbio più conveniente. Prima di dare maggiori delucidazioni su tale offerta, è importante spiegare cosa si intende per ricondizionato certificato, perché ai più è un termine ancora non del tutto chiaro.

Riscontri sugli AirPods Pro all’interno dello store Amazon con offerta di fine agosto per il pubblico Apple

Nuova promozione per prodotti ricondizionati, dunque, dopo quella di luglio. Non parliamo di un prodotto Apple di seconda mano, ma semplicemente è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo. Si tratta di quei device che emergono con qualche difetto dal processo produttivo e l’azienda di Cupertino si adopera per sistemare immediatamente la problematica, chiaramente non possono essere messi in vendita allo stesso prezzo dei dispositivi nuovi di zecca.

Offerta Apple AirPods Pro (Ricondizionato) Cancellazione del rumore attivo per suono avvolgente

modalità Trasparenza per l'udito e il collegamento con il mondo...

Questi AirPods Pro ricondizionati ed in offerta su Amazon sono quindi stati ispezionati con cura e rimessi in vendita senza alcun tipo di problematica. Andando nello specifico dell’offerta del famoso sito di e-commerce si può notare come il prezzo sia di 185 euro, molto più interessante rispetto al prodotto nuovo di zecca e non presenta nulla di diverso rispetto a quest’ultimo. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochi giorni questi AirPods Pro ricondizionati potranno arrivare a casa vostra senza costi aggiuntivi. Tra l’altro c’è sempre la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ritroviamo la cancellazione attiva del rumore, per un suono decisamente più avvolgente, immergendosi totalmente nell’ascolto. C’è però anche la possibilità di optare per la modalità trasparenza che invece permetterà di ascoltare ciò che capita intorno. Si tratta poi di auricolari resistenti all’acqua ed al sudore, un aspetto da non sottovalutare per chi li utilizza praticando attività sportiva. Infine non manca l’Adaptive EQ che sintonizza la musica in base alla forma del vostro orecchio. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su questi auricolari di stampo Apple.

Continua a leggere su optimagazine.com