Bisogna analizzare con grande attenzione le notizie che ci arrivano in queste ore direttamente dal mondo Apple, soprattutto per quanto concerne la data di uscita per iPhone 14. Come tanti sanno, da ieri è ufficiale la decisione del colosso di Cupertino, con presentazione dei nuovi dispositivi in programma il prossimo 7 settembre. A conti fatti, con una settimana di anticipo rispetto a quanto riscontrato poco meno di un anno fa con l’evento organizzato per gli iPhone 13. Proviamo a fare il punto della situazione, in base alle informazioni trapelate fino a questo momento in Italia.

Il punto della situazione a proposito della data di uscita per iPhone 14 a settembre qui in Italia

Al netto delle considerazioni che in questa fase possiamo fare sulla disponibilità dei singoli modelli di questa famiglia subito dopo la loro uscita sul mercato, come abbiamo avuto modo di osservare di recente con un altro articolo, occorre ora concentrarsi sulle date. Allo stato attuale, quali sono le informazioni che dobbiamo considerare per proiettarci verso la data di uscita per iPhone 14? Il fatto che l’evento Apple sia stato programmato il 7 settembre, per forza di cose ci dice anche che l’esordio dei melafonini 2022 ci sarà un po’ prima rispetto ai predecessori.

Tradotto, possiamo aspettarci le prime consegne ed arrivi sugli scaffali a partire dal 16 settembre, in linea con le strategie aziendali di questi anni sull’arco temporale compreso tra presentazione e commercializzazione di nuovi device. A breve ne sapremo di più, anche se dubito che da Apple possano giungere segnali ufficiali sotto questo punto di vista prima dell’appuntamento del giorno 7. Resta molto significativa la mossa che prevede almeno sulla carta tempistiche anticipate.

Cosa vi aspettate sulla data di uscita per iPhone 14? Diteci la vostra, sperando di avere certezze a stretto giro per il pubblico interessato.