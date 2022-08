Il prezzo della PS5 sta aumentando di 50 euro: come riportato da “blog.playstation.com“, sapevamo che questa cosa sarebbe potuta accadere, ma adesso ne abbiamo l’assoluta certezza (non avremmo mai voluto darvi questa notizia) Sono due anni che la next-gen console è arrivata sul mercato, pur essendo ancora praticamente introvabile: chi non è ancora riuscito ad accaparrarsela non sarà affatto felice di sapere che dovrà anche pagarla 50 euro in più rispetto a quello che è stato il prezzo ufficiale fino a questo momento.

La casa nipponica fa sapere che purtroppo il contesto economico globale non permette altro, così come pure l’inflazione, che colpisce i consumatori finali e crea al contempo non poca pressione su diversi settori (tra cui proprio quello high-tech). Il produttore giapponese si è dunque visto costretto ad aumentare il prezzo finale della PS5, sia del modello standard che di quello Digital Edition, sui mercati EMEA (Europa, Asia-Pacifico, Canada e America Latina). Da 499,99 si è passati a 549,99 euro per la PS5, e da 399,99 a 449,99 euro per la PS5 Digital Edition.

Ad ogni modo, l’obiettivo dell’OEM resterà quello di proporre un’esperienza sempre all’avanguardia, guardando avanti al futuro con ottimismo. La domanda relativa alla PS5 è ancora estremamente alta: nonostante la crisi mondiale dei chip che continua ad imperversare, il vero punto della situazione sembra essere questo, motivo per il quale la console di ultima generazione non è ancora facilmente reperibile presso i punti vendita. A poco o nulla pare stia servendo il sistema ad inviti, ideato proprio con lo scopo di centellinare la domanda in rapporto all’offerta. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com