La prima giornata di Serie A del 13 e 14 agosto non è andata benissimo su DAZN: sono stati tanti gli utenti a non essere riusciti a seguire le partite e che presto saranno raggiunti da un rimborso congruo come forma di risarcimento al danno subito. L’intervento durerà circa un paio di settimane: nel periodo compreso tra martedì 23 agosto e martedì 6 settembre tutti i clienti impattati dai disservizi del 13 e 14 agosto otterranno il proprio indennizzo.

Il rimborso verrà erogato in base alle modalità di pagamento scelte da ogni cliente oppure tramite la distribuzione di un voucher. DAZN disporrà il rimborso del 25% del canone mensile versato dall’utente a seconda del proprio profilo di abbonamento, ed inoltre un ulteriore 25%, in relazione alla straordinarietà dell’evento, corrispondente alla fruizione gratuita di una giornata di campionato. Gli utenti non dovranno formulare alcuna richiesta per l’ottenimento del rimborso: tutto verrà gestito dal sistema in modo automatico (anche per i clienti che hanno attivato l’abbonamento tramite TIMVision). Va anche detto che la riunione con Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il MISE, l’Agcom e la Lega Serie A ha parso sortire frutti alquanto positivi, in quanto si è ribadito il concetto di voler tutelare innanzitutto i tifosi.

Come già detto, gli utenti verranno informati del rilascio del rimborso a mezzo mail, con l’erogazione del 50% del prezzo dell’abbonamento da loro attivato sul metodo di pagamento utilizzato, oppure tramite il rilascio di un voucher. Ci sono clienti che hanno già iniziato a ricevere il proprio rimborso, magari anche qualcuno di voi: in ogni caso, entro martedì 6 settembre la procedura potrà ritenersi conclusa (se così non fosse, anche se dubitiamo, potrete rivolgervi all’assistenza tecnica per richiedere tutte le spiegazioni del caso).

