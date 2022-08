La5 spacca con Il Bosco in replica in un tranquillo pomeriggio di fine agosto e in molti oggi si piazzeranno di nuovo davanti alla tv sperando di capire i misteri che si nascondono in questa mini serie, gioiellino sprecato nelle mani di Canale5. La mini serie è andata all’inizio del 2015 su Canale 5, quindi ormai sette anni fa, e ha portato sullo schermo l’amato trio formato da Giulia Michelini, Claudio Gioè e Andrea Sartoretti.

La prima ha vestito i panni di Nina Ferrari, una giovane professoressa di psicologia tornata nella sua città per insegnare all’università, ma ritrovatasi a combattere con i fantasmi del passato quando si ritrova sulle tracce di un misterioso assassino. Al suo fianco ci sono Alex Corso, un misterioso ex detenuto accusato ingiustamente di aver ucciso la fidanzata, e Luca Damiani, un ispettore di polizia che si ritroverà ad indagare insieme agli altri due quando in paese viene denunciata la scomparsa di una studentessa.

In molti ieri pomeriggio hanno visto Il Bosco in replica su La5 riversandosi sui social per commentare la puntata, oggi faranno lo stesso? Le repliche della mini serie in quattro puntate saranno giornaliere e oggi e domani andranno in onda la seconda e la terza in cui Nina, aggredita dal killer, viene soccorsa da Alex. I due capiscono di avere un obiettivo comune: cercano la verità sul loro passato.

Lei vuole scoprire che cosa è successo alla madre, lui vuole trovare l’assassino della fidanzata, ma più si avvicinano alla verità, più il gioco si fa pericoloso. L’incappucciato uccide ancora e diventa chiaro che la chiave dell’enigma va cercata nel campus universitario, dove sta la verità?

Il Bosco è in replica su La5 al pomeriggio alle 16.45 con una singola puntata e poi alle 2.00 di notte.