Era la scorsa settimana quando il colosso di Seul lanciò sul mercato il suo nuovo monitor Samsung Odyssey Ark dedicato agli appassionati di gaming: sappiate che adesso il colosso di Seul ha deciso di lanciare una nuova promozione che vede protagonista il suo top di gamma Samsung Galaxy S22+. Chi vorrà acquistare il monitor entro domenica 11 settembre sullo store ufficiale del produttore

asiatico, registrando il prodotto su Samsung Members, riceverà in regalo proprio lo smartphone (cosa che molti di certo apprezzeranno visto che si parla di un telefono molto valido e che farebbe gola praticamente anche agli utenti più esigenti).

Come vi dicevamo, non dovrete fare altro che acquistare il monitor Samsung Odyssey Ark (codice prodotto LS55BG970NUXEN) sullo store online ufficiale dell’OEM asiatico entro domenica 11 settembre, procedere alla registrazione del prodotto per la richiesta del premio, ossia il Samsung Galaxy S22+ da 128GB di colorazione nera entro le 23.59 del 30 settembre su Samsung Members (dovrete compilare il modulo e caricare la prova d’acquisto). Nel giro di 180 giorni dalla data di inoltro dell’email di validazione all’indirizzo specificato sul modulo di registrazione, gli utenti vedranno consegnarsi lo smartphone in forma del tutto gratuita all’indirizzo indicato in fase di registrazione del prodotto.

Non capita tutti i giorni di vedersi regalare il Samsung Galaxy S22+: se siete degli appassionati di gaming e avevate già in mente di acquistare un monitor dedicato allo scopo probabilmente potreste farci un pensierino in modo serio (è chiara l’intenzione del produttore asiatico di spingere il suo nuovo prodotto dedicato al mondo del gaming, che sta andando molto forte, soprattutto in questo periodo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com