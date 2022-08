Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere si avvicina al debutto. Il 2 settembre, l’attesa serie tv prequel dei romanzi fantastici di Tolkien sarà lanciata su Prime Video, ma nel frattempo alcuni critici Oltreoceano hanno avuto occasione di vedere i primi episodi. E le prime recensioni sono entusiasmanti.

Eric Francisco, scrittore di film/TV senior per Inverse, ha definito Gli Anelli del Potere “grande, audace e bello”, ma ha espresso una certa incertezza sul fatto che la serie prequel sarà in grado di eguagliare la trilogia di film di Peter Jackson o “meriti il ​​nome di Tolkien”.

“I primi due episodi di Gli Anelli del Potere sono uno spettacolo incredibile”, ha aggiunto Brandon Katz, giornalista televisivo senior di The Wrap. “La portata, l’ambizione e la grandiosità non hanno rivali in tv. Ha anche il laborioso compito di introdurre una storia così tanto imponente che ci vuole un po’ prima che prenda il volo”.

Rodrigo Salem, giornalista del magazine brasiliano Folha, ha scritto che la serie prequel è “un’esperienza cinematografica. In un mondo perfetto, lo guarderemmo su un grande schermo. È puro Tolkien eppure sembra molto legato ai film di Peter Jackson. Gli effetti sono fantastici, la recitazione è superba.”

Anche Devan Coggan di Entertainment Weekly loda la serie tv: “Ho visto i primi due episodi de “Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere” e sono una gioia totale. Guardarlo sembra di tornare nella Terra di Mezzo. Non vedo l’ora di vedere dove va a finire questa storia”.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere è ambientato migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. In un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

