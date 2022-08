Grand Hotel 3 verso la conclusione. I fan si sono trovati spiazzati questa sera dal cambio di programmazione di Canale5 che ha piazzato gli episodi della serie oggi e domani per chiudere in fretta questa pratica, ma cosa succederà quindi agli abitanti di questo Grand Hotel? Ad attenderci domani sera sono gli episodi 13 e 14 dal titolo, rispettivamente, Il sacrificio e Colera in cui tutte le prove sembrano dimostrare che Alicia abbia sparato a Diego, il quale, ferito ad una gamba, è deciso a ritrovare Julio, tanto da pagare i dipendenti affinché gli dicano dove si nasconde. Nel frattempo si scopre che Donna Teresa e Cisneros hanno una relazione.

Infine, nel secondo e ultimo episodio in onda domani, 26 agosto, di Grand Hotel 3 in cui un’epidemia di colera inizia ad insinuarsi nell’hotel, a causa di Diego, che lo ha contratto bevendo l’acqua stagnante nella grotta. Angela interviene e riesce a fermarla. Alfredo e Sofia abbandonano l’hotel, per paura che loro figlio possa contagiarsi e Alfredo, prima di andare via, firma un documento in cui lascia la direzione nelle mani di Angela, che accetta di buon grado. Cisneros, dopo aver dichiarato il suo amore a Teresa in una lettera, compie la sua vendetta nei confronti di Diego, fino a dove si spingerà? Alicia e Julio coroneranno il loro sogno d’amore?

Prima di scoprire come andrà a finire domani, questa sera Grand Hotel metterà a dura prova la pazienza dei fan con Alicia tenuta prigioniera da Diego, il quale spera che il suo amante venga a liberarla per poterlo uccidere e lavare l’onta. Benen, intanto, riesce ad uscire indenne dai suoi raggiri e a far incolpare Bazan.

Julio rischia di morire per i postumi della ferita che Diego gli ha inferto quando lui ha tentato di liberare la ragazza. A salvarlo è Cisneros, che nel frattempo sta tessendo la trama della sua sottile vendetta: Diego dovrà morire, non prima però di aver provato il dolore della perdita della persona amata.