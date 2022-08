Ultimamente Google ha iniziato a rilasciare Android Auto 8.0, ma, nonostante l’avvento di questa nuova versione, non vi è alcun segnale dell’attesissima riprogettazione. Negli ultimi mesi, gli utenti che utilizzavano Android Auto hanno rivelato anticipatamente un’importante innovazione del layout del display dell’app. Quel grande entusiasmo, però, ha raggiunto l’apice quando il colosso di Mountain View ha annunciato in via del tutto formale la riprogettazione di Android Auto, che a maggio è stata denominata “Coolwalk”.

Certamente, ciò che ci si aspetta di più dal cambiamento è l’introduzione di un layout a schermo diviso in tre sezioni, che tende a rendere più semplice la modifica rapida dei contenuti multimediali in riproduzione oppure l’interazione con l’Assistente Google senza dover nascondere la navigazione di Google Maps, sempre a portata di vista. Inoltre, risulterebbe ancora più indispensabile la riprogettazione di Android Auto indirizzata ad adattarsi nei migliori dei modi alla grande varietà di forme dello schermo del sistema di infotainment per auto ad oggi disponibili. Proprio in questa settimana in corso, Google ha iniziato il roll-out di Android Auto alla versione 8.0, attraverso il Play Store. Una buona parte di utenti si aspettava che Android Auto 8.0 coincidesse con il rilascio della riprogettazione di Coolwalk, ma, a quanto pare, ad oggi ancora non vi è alcun segno.

È molto probabile che Google lanci la riprogettazione nei prossimi giorni o settimane, ma la società californiana attualmente non ha condiviso alcuna sequenza temporale specifica. Detto ciò, pare che il team di APK Insight abbia scoperto che il colosso statunitense stia ancora lavorando attivamente alla riprogettazione di Android Auto e questo sta a significare che potrebbero impiegare ancora un po’ di tempo. Tuttavia, Android Auto 8.0 sembra essere un aggiornamento piuttosto semplice e diretto, senza enormi cambiamenti visivi. L’update potrebbe includere correzioni per diversi problemi che Android Auto ha dovuto affrontare ultimamente con il recente aggiornamento 7.8, rivelatosi abbastanza problematico. Staremo a vedere.

