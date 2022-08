Sorteggi in chiaroscuro per le formazioni italiane in Champions League. L’urna di Istanbul è agrodolce per le quattro formazioni nostrane ai nastri di partenza della Champions League. Premesso che ogni squadra delle trentadue ha valori tecnici importanti e può metter in difficoltà ogni avversario di Champions League l’urna ha assegnato senza dubbio il compito più arduo all’Inter (leggi di più).

Alla formazione di Simone Inzaghi toccherà disputare la qualificazione agli Ottavi di Champions a Barcellona e Bayern Monaco due delle super potenze del calcio continentale. Il gruppo C è completato dall’abbordabile Viktoria Pilzen.

Il Napoli, impegnato nel gruppo A, ritrova il Liverpool ormai diventato un avversario abituale per gli azzurri che al cospetto degli uomini di Klopp non hanno mai sfigurato. Nel girone Champions di Spalletti anche i giovani terribili dell’Ajax e gli scozzesi del Glasgow Rangers che di certo venderanno cara la pelle. Considerata la falsa partenza stagionale del Liverpool si può ben dire che le quattro protagoniste partono con buone possibilità.

Per i campioni d’Italia del Milan il girone Champions riserva l’ostacolo alto del Chelsea. Salisburgo e Dinamo sono certamente avversari molto più alla portata dei rossoneri che sognano di potersi riprendere nella finale di Istanbul 2023 quella Champions lasciata al Livepool dopo lo 0-3 del primo tempo nella finalissima del 2005.

Massima concentrazione per la Juventus. I bianconeri di Allegri ancora incompleti si ritrovano al cospetto di PSG e dello scorbutico Benfica capace di irretire chiunque. Cenerentola del girone H di Champions il Maccabi di Tel Aviv con due partite da non sbagliare.

Grande protagonista del sorteggio Champions mister Carlo Ancelotti premiato come allenatore dell’anno. E’ l’uomo che ha vinto più Champions che ha totalizzato il record delle apparizioni che ha dominato la scena per venti anni. Champions ed Ancelotti sono quasi sinonimi di vittoria e grandi risultati. Peccato che a Napoli un manipolo di ammutinati abbia rovinato una storia che avrebbe potuto riservare sorprese clamorose.

