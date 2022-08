Il nuovo Napoli di Aurelio De Laurentiis sta iniziando a navigare sulla cresta dell’onda, in seguito ai due ottimi risultati positivi ottenuti nelle prime due giornate di Serie A contro Hellas Verona e Monza. Gli ultimi acquisti contribuiranno tanto all’incessante crescita del club e daranno sicuramente quella mano che occorre per vincere qualcosa di importante. Dopo il recente arrivo di Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele, la società partenopea è pronta a chiudere un altro (e probabilmente) super colpo che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta e che porta il nome ed il cognome di Keylor Navas.

Finalmente l’attesa pare sia finita: l’esperto e fortissimo portiere costaricense del PSG è pronto a sbarcare in Italia e mettere nero su bianco sul contratto con il Napoli. A rendere nota la notizia è l’edizione di oggi, giovedì 25 agosto, di ‘Repubblica’, che, tra l’altro, annuncia anche l’addio di Fabian Ruiz promesso sposo proprio del club parigino. Il portiere 35enne sta per svincolarsi dal club transalpino ed è atteso in Italia entro le prossimo 48 ore per sottoporsi alle visite mediche, mentre il centrocampista spagnolo sarà venduto per 20 milioni di euro al PSG.

Inoltre, come ha dichiarato Manuel Parlato, noto giornalista di Sportitalia, durante un’intervista ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24 Live’, le visite mediche per Keylor Navas pare siano state prenotate in anticipo, come già accaduto per Simeone e Raspadori, per chiudere l’operazione di mercato. Infatti, le visite sarebbero in programma sabato, ma potrebbero essere anticipate a venerdì, oppure spostate direttamente a lunedì, dato che il Napoli questo weekend sarà impegnato nella difficile trasferta di Firenze. Insomma, se anche il colpo Navas dovesse andare a buon fine, l’intera tifoseria azzurra non riuscirà più a contenere la propria gioia; un’emozione che forse mancava da un bel po’.

