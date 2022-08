Barbie Ferreira lascia Euphoria. La notizia ha scioccato i fan, che ora dovranno prepararsi a dire addio a Kat, uno dei personaggi più amati della serie HBO. L’attrice ha annunciato la notizia in una storia di Instagram, dicendo:

Dopo quattro anni passati a incarnare Kat, il personaggio più speciale ed enigmatico, devo dire addio con le lacrime agli occhi. Spero che molti di voi possano vedersi in lei come ho fatto io e, che lei vi abbia portato gioia nel vedere il suo viaggio personale fino ad oggi. Ho messo tutta la mia cura e il mio amore in lei, e spero che voi ragazzi possiate sentirlo. Ti amo Katherine Hernandez.

Barbie Ferreira ha fatto parte del cast principale di Euphoria fin dal primo episodio della serie, in onda nel 2019. Kat è stata presentata come un personaggio introverso e insicuro del suo aspetto, che lentamente ha scoperto la sua sessualità e ha trovato in Ethan un fidanzato che l’ha accettata per il suo fisico così com’è. Nella seconda stagione, Kat è stata messa in secondo piano rispetto ad altri personaggi, anche se è apparsa in tutti e otto gli episodi. A questo punto è difficile immaginare il destino di Kat nella terza stagione.

Dietro il motivo dell’addio di Barbie Ferreira ad Euphoria potrebbero esserci le tensioni dietro le quinte tra l’attrice e il creatore della serie Sam Levinson, voci mai confermate. Il Daily Beast ha affermato che la star si era ferita durante le riprese di una scena nella vasca idromassaggio. La HBO ha negato le accuse secondo cui il set non avesse la sicurezza necessaria, dichiarando che “era pienamente conforme a tutte le linee guida sulla sicurezza e ai protocolli” e “non sono mai state sollevate richieste formali”.

Euphoria è stata rinnovata per la terza stagione, che potrebbe essere l’ultima. Quest’anno la serie ha ottenuto 16 nomination agli Emmy, di cui una per Zendaya nella categoria miglior attrice in un dramma.

