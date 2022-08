Adriana Volpe ironizza sulla coerenza di Sonia Bruganelli e non le manda di certo a dire. Tra le due l’attrito non è mai mancato specie quando si sono ritrovate a combattere per i loro preferiti nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno, e questo Alfonso Signorini lo sa bene per questo ha tentato di fare il bis.

Adriana Volpe si racconta alle pagine di FanPage in una lunga intervista in cui chiarisce le voci su un suo possibile ritorno nella casa svelando di aver ricevuto una ‘proposta indecente’ da parte del padrone di casa. Alfonso Signorini ha confermato Sonia Bruganelli nel suo ruolo di opinionista ma quando ha chiamato la Volpe, lo ha fatto solo per chiederle di tornare nella casa come concorrente per avere così la ‘guerra’ tra le due in prima serata.

Adriana Volpe ha ammesso di esserci rimasta male perché Signorini conosce bene la sua situazione personale e anche il fatto che la figlia adesso può contare solo su di lei dopo la separazione dal marito:

Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile, per questo ho rifiutato

Per quanto riguarda Sonia Bruganelli, invece, Adriana Volpe continua ad ironizzare sulla sua coerenza e ha poi rilanciato:

Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro.

Come l’avrà convinta Alfonso Signorini? Lo scopriremo nel prossimo capitolo di questa lunga diatriba che, a quanto pare, non continuerà ad avere il Grande Fratello Vip come sfondo a meno che la Volpe non tornerà come amica di Giovanni Ciacci in qualche puntata.