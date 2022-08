Si sono chiusi ieri sera i preliminari per la massima competizione europea di calcio, al punto che ora dobbiamo concentrarci per forza di cose sul sorteggio Champions League 2023, in vista della fase a gironi che prenderà il via già a settembre. Come stanno le cose? Sperano di non andare incontro ad imprevisti di natura tecnica, al contrario di quanto avvenuto la scorsa stagione, la particolare composizione di ciascuna fascia fa capire chiaramente che tutte le italiane dovranno combattere duramente per ottenere un posto negli ottavi di finale. Proviamo a fare il punto della situazione.

Capiamo a che ora inizia il sorteggio Champions League 2023 e come vedere l’evento

Se vi state chiedendo a che ora inizia il sorteggio Champions League 2023, magari per impegni di studio o di lavoro, l’appuntamento è fissato questo giovedì alle 18. Indipendentemente dal tipo di abbonamento che avete sottoscritto per seguire il calcio in questa stagione, è utile tenere a mente che tutti potranno guardare l’evento in chiaro, gratis e in streaming tramite i siti di Sky Sport, oltre a SportMediaset. Un plus non di poco conto, legato al fatto che la competizione andrà in onda su Sky e su Mediaset Infinity dal prossimo mese.

Cosa dobbiamo sapere in vista del sorteggio Champions League? Dopo aver specificato orario e come seguire l’evento, occorre capire come siano raggruppate le squadre. In prima fascia avremo Real Madrid, Eintracht Francoforte, Manchester City, Milan, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Porto ed Ajax. In seconda, occhio a Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atlético Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham. Andando avanti, in terza fascia troviamo Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Inter, Napoli, Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen e Benfica.

A chiudere, abbiamo in quarta fascia Marsiglia, Club Brugge, Celtic, Maccabi Haifa, Viktoria Plzeň, Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagabria. Dunque, ora sappiamo tutto sul sorteggio Champions League 2023.