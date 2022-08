Virgin River 5 si impegnerà a rimediare ad una delle mancanze più palesi dell’intera serie: la diversità non è certo il forte di questo melodramma ambientato in una piccola città tra spettacolari paesaggi naturali in Canada, ma ora Netflix ha preso un impegno specifico per migliorare questo punto.

Virgin River 5 avrà il compito di colmare la lacuna di eterogeneità della serie, dal punto di vista etnico ma anche dell’orientamento sessuale: la maggior parte del cast è di origine caucasica, così come mancano personaggi LGBTQ+. Finora il dramma sentimentale tratto dai romanzi di Robyn Carr ha impiegato pochi attori di colore e in ruoli minori, inoltre solo di recente ha introdotto il suo primo personaggio LGBTQ+ ricorrente.

In Virgin River 5, però, potrebbe esserci una svolta in questo senso: il capo della sezione drama di Netflix Jinny Howe ha riconosciuto che la diversità “continua a essere un punto nodale” per una serie che domina le vette delle classifiche dello streamer come Virgin River. Per questo, le prime conversazioni sulla quinta stagione, già rinnovata da Netflix, sono state incentrate proprio sulla necessità di introdurre maggiore diversità, spiega la dirigente.

Penso sia giusto dire che continuerà a essere un obiettivo e qualcosa che il pubblico potrà sperimentare di più nella quinta stagione. È sicuramente una priorità e penso che vedrai, mentre espandiamo la comunità di Virgin River , che ci sarà più diversità e inclusione.

Virgin River 5, inoltre, non sembra destinata ad essere l’ultima stagione della serie: Howe auspica “longevità e crescita” per il dramma, almeno “finché il pubblico lo chiederà e lo guarderà“. D’altronde sono circa 20 i romanzi di Carr da cui trarre materiale per l’adattamento televisivo.