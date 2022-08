Al via la prevendita dei Vip Package per i Coldplay a San Siro e Napoli nel 2023: con l’avvio della prevendita dei biglietti riservata agli utenti My Live Nation, parte anche la prevendita dei pacchetti Vip.

Si tratta di pacchetti speciali, in vendita a prezzo superiore rispetto a quello dei semplici biglietti, che includono un biglietto per assistere al concerto e numerose altre esperienze tra check in dedicato in loco, gadget e ingresso anticipato. La band di Chris Martin si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 giugno per poi spostarsi allo Stadio San Siro di Milano il 25 e il 26 giugno 2023.

I prezzi dei biglietti per i Coldplay a San Siro nel 2023

I prezzi dei biglietti per i Coldplay a Napoli nel 2023

I contenuti dei Vip Package per i Coldplay a San Siro e Napoli nel 2023 e i prezzi sono disponibili qui sotto.

Vip Package per I Coldplay a San Siro e Napoli

I prezzi dei pacchetti Vip

HIGHER POWER Early Entry: 253,61 euro

COLORATURA Hot Ticket: 341,85 euro

BIUTYFUL Hot Ticket: 268,98 euro

MY UNIVERSE Lounge: 553,85 euro

I contenuti dei pacchetti Vip

HIGHER POWER Early Entry:

• Biglietto di Prato

• Ingresso anticipato prima dell’apertura generale dei cancelli

• Bracciale ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

COLORATURA Hot Ticket:

• Un biglietto di 1° Settore Numerato

• Bracciale ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

BIUTYFUL Hot Ticket:

• Un biglietto di 2° Settore Numerato

• Laminato e cordino ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

MY UNIVERSE Lounge (disponibile solo nelle date di Milano):

• Posto a sedere di 1° Settore Numerato

• Accesso alla My Universe Lounge che include:

– Catering a buffet prima dello show con cocktail di benvenuto e open bar con birra, vino e soft drinks

– Bracciale eco friendly della My Universe Lounge

– Gift Coldplay ecosostenibile

– Opportunità di scattare una foto ricordo davanti alla My Universe Lounge

– Staff e check in dedicato

