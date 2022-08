Si era parlato di periodo di pausa? Tecnicamente i Bangtan Boys sono ancora in standy, ma a ottobre un concerto gratuito dei BTS farà commuovere i nostalgici della Army. L’evento sarà sia in presenza che in streaming e anche i fan italiani potranno partecipare comodamente da casa.

Il concerto gratuito dei BTS

I Bangtan Boys sono ancora in pausa, e quello sfogo di giugno di fronte ai fan in cui il settetto ha raccontato le proprie perplessità sul lavoro e la musica ha fatto preoccupare i fan.

I rumor sullo scioglimento si sono subito rincorsi, ma un portavoce aveva rassicurato:

“Per essere chiari non sono in pausa, ma ci vorrà del tempo per esplorare alcuni progetti solisti in questo momento e rimanere attivi in ​​vari formati diversi”.

Ora, per sostenere la candidatura della città di Busan, Corea, all’Expo 2030, la Big Hit Music ha organizzato un mega evento sulla spiaggia di Ilgwang. Il concerto, anche nell’edizione in presenza, sarà gratuito e si terrà sabato 15 ottobre.

Chi vorrà partecipare all’evento dal vivo potrà iscriversi al circuito Interpark e attendere il sorteggio dei biglietti vincenti. Ancora, intorno alla location saranno installati dei maxi schermi per consentire anche a chi non riuscirà a presenziare di assistere al mega spettacolo.

Come seguire l’evento in streaming dall’Italia

I fan italiani che vorranno assistere al concerto gratuito dei BTS potranno collegarsi con l’evento alle 11 di mattina del 15 ottobre attraverso le piattaforme Weverse, Zepeto e Naver Now.

Per il momento non sono state diffuse informazioni su come effettuare l’iscrizione, ma maggiori dettagli potranno arrivare nei prossimi giorni.

Durante l’evento i BTS eseguiranno tutti i loro successi e potrebbero aggiornare i fan sul loro ritorno sulle scene, anche se si esclude che il concerto a Ilgwang possa suggellare la fine della pausa che la band ha scelto di concedersi.

Continua a leggere su optimagazine.com