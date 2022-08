Irma Vep su Sky Atlantic si conclude stasera, 24 agosto, con gli ultimi episodi della prima e unica stagione. La serie è il remake televisivo dell’omonimo classico indie del 1996 diretto da Olivier Assayas.

Ecco le anticipazioni sugli episodi di questa sera. Si parte dall’1×07, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dopo che Mira si ritrova incoraggiata dallo spirito di Irma Vep, una visita con René fa luce sulle sue nuove capacità.

A seguire, l’episodio 1×08, nonché finale di stagione:

Nei suoi ultimi giorni durante le riprese di The Vampires, Mira è alle prese con la sua esperienza nel ruolo di Irma Vep che sta volgendo al termine.

Irma Vep su Sky Atlantic segue la storia di Mira Harberg, una star di prima grandezza del cinema americano disillusa dalla sua carriera e da una recente rottura sentimentale, mentre arriva a Parigi per girare Les Vampires, remake dell’omonimo film muto incentrato su una banda di criminali e sulla loro femme fatale, chiamata appunto Irma Vep. Mentre le nevrosi dell’elitario regista del film, René Vidal (interpretato da Vincent Macaigne), portano a crescenti tensioni, Mira si trova in difficoltà quando le distinzioni tra lei e il personaggio che interpreta iniziano a confondersi e a fondersi, cambiando la sua vita.

Irma Vep non è stata rinnovata per una seconda stagione perché la storia è concepita per essere una serie limitata, quindi autoconclusiva. Inoltre, i bassi ascolti registrati negli Stati Uniti non hanno convinto del tutto HBO.

Nel cast di Irma Vep su Sky: Alicia Vikander nel ruolo di Mira Harberg, attrice svedese; Vincent Macaigne interpreta il regista René Vidal; Adria Arjona è Laurie, ex assistente ed ex fidanzata di Mira; Byron Bowers è Herman Ray, cineasta di Hollywood che si trova a Parigi per promuovere il suo ultimo film; Jeanne Balibar è la costumista Zoe; Vincent Lacoste è l’attore Edmond Lagrange; Nora Hamzawi interpreta Carla, assistente di produzione; Hippolyte Girardot è l’attore Robert Danjou, che interpreta il Grande Vampiro; Chiara Gioncardi è Regina, cinefila e assistente di Mira; Alex Descas è il produttore Grégory Desormeaux, Antoine Reinarts è l’operatore Jérémie; Sigrid Bouaziz è l’attrice Séverine.

L’appuntamento con Irma Vep su Sky Atlantic è alle 21:15.

