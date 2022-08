Il nuovo album degli Arctic Monkeys è The Car, e ha una data di uscita e una tracklist. La band di Alex Turner lo ha annunciato dopo aver sorpreso i fan a Zurigo con l’esecuzione dell’inedito I Ain’t Quite Where I Think I Am.

Come sarà il nuovo album degli Arctic Monkeys

Il nuovo album degli Arctic Monkeys sarà la settima esperienza in studio dopo Tranquility Base Hotel & Casino (2018) e sarà fuori il 21 ottobre 2022.

Proprio a proposito di Tranquility Base Hotel & Casino, il batterista Matt Helders aveva già annunciato che il prossimo album riprenderà proprio da quelle sonorità e da quel mood, con tutte le opportune sfumature adatte al nuovo corso di Alex Turner e soci.

“In un certo senso il nuovo album riprende il discorso cominciato con Tranquility Base Hotel & Casino, dal punto di vista musicale. Non sarà mai come R U Mine? e cose del genere piene di riff pesanti”.

Un disco inferiore in termini di qualità? Assolutamente no. Helders lo ha riferito durante la Drumathon Live 2022 e ha aggiunto: “I riff ci sono, comunque, ed è un po’ più allegro, anche se non troppo rumoroso. È qualcosa difficile da spiegare”.

Con Tranquility, infatti, la band si è scrollata di dosso le sonorità heavy culminate in AM (2013) e ha risposto al blocco dello scrittore accusato da Alex Turner. Per questo il disco si è mosso intorno a sonorità più vicine al pop psichedelico e allo space pop, con una strizzata d’occhio al glam rock.

La tracklist

Il nuovo album degli Arctic Monkeys include 10 tracce che riportiamo di seguito:

01 There’d Better Be A Mirrorball

02 I Ain’t Quite Where I Think I Am

03 Sculptures Of Anything Goes

04 Jet Skis On The Moat

05 Body Paint

06 The Car

07 Big Ideas

08 Hello You

09 Mr Schwartz

10 Perfect Sense

Per il momento non è dato sapere se l’inedito I Ain’t Quite Where I Think I Am presentato a Zurigo uscirà come singolo su tutte le piattaforme.

