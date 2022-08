Stanno venendo a galla strani problemi su Facebook oggi 24 agosto, a proposito dei post che stanno apparendo sulla nostra Home. Non è un caso che in tanti, a quanto pare, stiano temendo che il proprio account sia stato hackerato. Una situazione molto strana, che a mio modo di vedere riguarda probabilmente la versione mobile dell’app. Già, perché a differenza dell’anomalia che abbiamo portato alla vostra attenzione durante il mese di giugno con un altro articolo, qui sembrerebbe che il trend sia l’esatto opposto. Su questo, però, conto di effettuare ulteriori indagini nelle prossime ore.

Cosa sappiamo a proposito dei problemi su Facebook coi post in Home: ipotesi account hackerato

Fatta questa premessa, proviamo a capire insieme come si stiano manifestando i problemi su Facebook di stamane. In particolare, al risveglio di tanti utenti in Italia e in giro per il mondo, il proprio News Feed è apparso impazzito. Non solo i post che i propri contatti hanno pubblicato sulla bacheca di personaggi famosi, ma anche gli auguri di compleanno che gli amici hanno postato pubblicamente sul muro dei loro amici. Questi ultimi, per noi perfetti sconosciuti. Insomma, non si capisce per quale ragione l’algoritmi di Facebook debba mostrarci risultati del genere.

Trattandosi di problemi su Facebook molto tecnici e specifici, senza contare il fatto che l’anomalia appaia molto più diffusa via Mobile, la sensazione è che possa trattarsi di un’anomalia momentanea. Magari legata ad un aggiornamento che non ha avuto l’effetto desiderato. Insomma, la sensazione è che ci possa essere un intervento dei tecnici a stretto giro, ripristinando in questo modo il News Feed esattamente come abbiamo imparato a conoscerlo in questi anni.

Alla luce di quanto riportato da siti specializzati, anche voi riscontrate problemi su Facebook con il News Feed? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo