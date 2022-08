Il cast di Straight Man inizia a prendere forma. Mireille Enos sarà la protagonista femminile al fianco di Bob Odenkirk nell’adattamento televisivo del romanzo di Richard Russo: il format di AMC è firmato dall’ex sceneggiatore nonché produttore di The Killing (serie che ha consacrato Enos) Aaron Zelman e dall’ex di The Office Paul Lieberstein.

Straight Man, prodotta da TriStar TV, racconta le vicende di William Henry Devereaux Jr. (Bob Odenkirk), l’improbabile e riluttante presidente del dipartimento di inglese in un college sottofinanziato della Pennsylvania rurale. Il suo malcontento è radicato in questioni irrisolte con suo padre, nel suo corpo studentesco mediocre e nel fatto che il suo dipartimento è più conflittuale dei Balcani.

In Straight Man Enos interpreterà Lily Devereaux, la moglie imperturbabile e concreta di Devereaux Jr. (Odenkirk), nonché vice preside della scuola superiore locale nella Pennsylvania rurale in cui vivono. Mentre la vita di Hank inizia a districarsi, Lily inizia a mettere in discussione il percorso che ha intrapreso e le scelte che ha fatto. Inizierà a esplorare altre opportunità per se stessa mentre fa del suo meglio per mantenere Hank e la loro figlia sulla buona strada.

I co-showrunner di Straight Man Zelman e Lieberstein hanno definito Einos “una delizia“, un valore aggiunto per la serie. Nota ai più per essere stata la detective Sarah Linden in The Killing della stessa rete AMC, ora l’attrice nominata agli Emmy si cimenta in una dramedy al fianco dell’iconico interprete di Saul Goodman. Bob Odenkirk, reduce da un infarto sul set di Better Call Saul, risulta anche produttore esecutivo dell’adattamento, mentre Peter Farrelly sarà alla regia. TriStar TV di Sony Pictures e Gran Via di Mark Johnson produrranno la serie.

