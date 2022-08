Il nuovo singolo di Eros Ramazzotti è Sono, ennesimo estratto dall’album Battito Infinito già anticipato dal singolo Ama. Il cantautore romano lo ha annunciato nelle ultime ore.

Sono ha tutta l’aria di essere un pezzo power pop, a giudicare dall’anteprima resa disponibile dallo stesso Eros Ramazzotti suoi social. Il nuovo singolo vede la partecipazione di Alejandro Sanz, già collaboratore di artisti di fama internazionale: Shakira, Zucchero, Alicia Keys e star leggendarie come Roger Waters e addirittura Michael Jackson.

“Siete pronti per quello che sta per arrivare?”, scrive Eros sui social per scatenare l’hype. Il singolo sarà fuori venerdì 26 agosto e sarà accompagnato da un videoclip di cui il cantautore romano ha pubblicato alcuni estratti. Nel video vediamo due bambini che si sfidano in una partita di calcio.

Battito Infinito, invece, sarà il 15esimo album in studio di Eros Ramazzotti e uscirà il 16 settembre 2022 con questa tracklist:

Battito Infinito

Ama

Madonna De Guadalupe

Ritornare A Ballare

Figli Della Terra

Eccezionali

Sono

Gli Ultimi Romantici

Magia

Nessuno A Parte Noi

Ti Dedico

Ogni Volta Che Respiro

All’uscita di Battito Infinito seguirà un tour che toccherà l’Italia nel 2022 e nel 2023. Per il cantautore romano, il 2022 è un anno di novità anche sul piano personale. Distesi i rapporti con l’ex moglie Michelle Hunziker – che compare insieme ad Aurora nel video di Ama – Eros Ramazzotti ha sempre precisato che non c’è stato alcun ritorno di fiamma.

Nel 2021, inoltre, Eros Ramazzotti ha duettato con Fabio Rovazzi nel brano La Mia Felicità. Il nuovo singolo Sono potrebbe essere l’ultima anticipazione del disco, considerando che la data di uscita di Battito Infinito è imminente.

L’ultimo disco in studio di Eros Ramazzotti è Vita Ce N’è (2018), forte di singoli come la title-track, In Primo Piano, Per Le Strade Una Canzone e Siamo.

