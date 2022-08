Quest’oggi è presente su Amazon un’offerta molto interessante che riguarda lo Xiaomi Mi Band 7, fitness tracker di ultima generazione ideato dall’azienda cinese che può già essere acquistato ad un buon prezzo. Inoltrandoci nella proposta del famoso sito di e-commerce per questo fitness tracker targato Xiaomi, possiamo notare come sia stato applicato uno sconto del 9% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 59,99 euro. Ciò significa che attualmente lo Xiaomi Mi Band 7 su Amazon è possibile acquistarlo al costo di 54,56 euro.

Ulteriori riscontri a proposito di Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: il prezzo aggiornato in Italia oggi

Argomento che va ripreso, dunque, dopo il nostro ultimo articolo a tema. Un piccolo risparmio per un prodotto che è arrivato già sul mercato ad una cifra più elevata rispetto ai precedenti fitness tracker ideati dall’azienda cinese, questo perché si ritrova con una tecnologia più sviluppata che lo rende ancora più unico ed appetibile. Questi braccialetti fitness sono il giusto compromesso tra chi ha intenzione di monitorare costantemente la propria attività fisica, ma allo stesso modo non spendere cifre esorbitanti che porterebbero al campo degli smartwatch.

Questo Xiaomi Mi Band 7 si ritrova con disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochissimi giorni potrà essere spedito a casa vostra senza costi aggiuntivi. Parliamo tra l’altro dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo Xiaomi Mi Band 7. Ci troviamo di fronte ad un device avente display AMOLED da 1,62 pollici con più di 100 quadranti dinamici tra cui scegliere.

Ovviamente non manca il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, delle calorie bruciate e dei passi effettuati durante il giorno, ma questo braccialetto fitness non si occupa solo di questo. Permette infatti anche di analizzare il massimo consumo di ossigeno oltre che monitorare continuamente il livello dell’ossigeno nel sangue. Sono aspetti che solitamente troviamo all’interno della categoria smartwatch, ma invece con pochi euro potrete conoscere tali parametri anche utilizzando lo Xiaomi Mi Band 7. Non manca la resistenza all’acqua ed al sudore e la possibilità di monitorare ben 110 attività sportive.