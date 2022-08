Al via la prevendita dei Coldplay su My Live Nation. Parte oggi la pre-sale anticipata dedicata agli utenti iscritti al club di Live Nation, organizzatore della tournée italiana del gruppo. Tre gli appuntamenti fissati in Italia nell’ambito della tournée europea 2023: i Coldplay saranno allo Stadio Maradona di Napoli il 21 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 25 e il 26 giugno.

Per entrambe le location, sono già noti i prezzi dei biglietti e dei pacchetti vip. Invitiamo i fan dei Coldplay a prendere visione dei costi per arrivare preparati alla prevendita relativa ai biglietti e ai vip package del Music Of The Spheres World Tour.

I biglietti saranno in vendita in anteprima per gli utenti iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022 e fino ad esaurimento dello slot disponibile. L’esaurimento dei biglietti nella prevendita My Live Nation non implica il sold out. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia.

Limite di acquisto biglietti: il limite di acquisto biglietti per cliente è di 4 biglietti durante la presale My Live Nation e di 6 biglietti in vendita generale.

Pacchetti VIP: saranno disponibile sia durante la presale che la vendita generale i vip package.

Prevendite Coldplay al via su My Live Nation

Dalle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto, i biglietti saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla prevendita, bisognerà registrarsi al sito di Live Nation. L’iscrizione è gratuita e occorrerà inserire i propri dati personali e il proprio indirizzo email con il quale effettuare il login.

Alle ore 10.00 verrà visualizzata la pagina per acquistare i ticket dei concerti di Milano e Napoli attesi per il 2023. I link porteranno a pagine riservate all’interno dei circuiti TicketOne e TicketMaster, ove effettuare l’acquisto sia di biglietti che di pacchetti Vip. Obbligatorio il pagamento con metodo elettronico.

In fase di prevendita riservata a My Live Nation NON sarà invece possibile acquistare biglietti tramite VivaTicket, attivo solo dal 25 agosto.

Da ogni account correttamente registrato al sito sarà possibile comprare un massimo di 4 biglietti: è possibile acquistarne una quantità minore, ma non maggiore.

Questi i concerti dei Coldplay in Italia:

21 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – I PREZZI e LA MAPPA

25 e 26 giugno · Milano, Stadio San Siro – I PREZZI e LA MAPPA

