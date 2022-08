Florence ha lasciato Delitti in Paradiso per la seconda volta, nella stagione 11, attualmente in corso su Rai2 in prima tv per l’Italia. L’attrice Joséphine Jobert, che era già uscita dal cast nell’ottava stagione, sta lavorando infatti ad una nuova serie ambientata tra Parigi e Londra, che ha scritto con sua madre.

Lora è più chiaro perché Florence ha lasciato Delitti in Paradiso: l’attrice che ha interpretato la detective sergente Cassell ha intenzione di dedicarsi ad altro e si è cimentata anche nella sceneggiatura, affiancata da un’artista poliedrica come sua madre: lo ha spiegato durante una chiacchierata con il co-protagonista Tahj Miles (Marlon Pryce) nel suo podcast The Table Read, anticipando l’intenzione di trovare un grande streamer che possa investire nella produzione e distribuirla in tutto il mondo.

Scrivo con mia madre, che è stata tutto ciò che puoi immaginare in questo settore. Cantante, ballerina, attore, regista, scrittore, insegnante, musicista: è irreale. È estremamente talentuosa e ha così tante idee meravigliose per serie, film, cortometraggi, musical. Lavoriamo insieme praticamente tre o quattro volte a settimana. Abbiamo appena terminato una serie che si svolge tra Parigi e Londra. Potrebbe essere una produzione interessante, è davvero bella… commedia, azione, suspense. È davvero bella. Onestamente, non voglio essere umile, è davvero fantastica. Sono davvero interessata a Netflix e Amazon e ad altre piattaforme più che alla tv. Perché so che per la tv francese il nostro progetto è troppo grande. Netflix sarebbe fantastico. O HBO, quel genere di cose.

Ma non è il solo motivo per cui Florence ha lasciato Delitti in Paradiso: a quanto pare Jobert è impegnata anche nella scrittura di altri progetti, tra cui un film, e ha in mente almeno altri cinque o più soggetti da sviluppare. Insomma, un periodo particolarmente creativo per l’attrice.

Allo stesso tempo quando Florence ha lasciato Delitti in Paradiso, Jobert non ha escluso un potenziale ritorno in futuro nel poliziesco di BBC: “Magari per un episodio speciale, perché no?!“. L’attrice ha specificato che lascerà passare del tempo prima di un’eventuale apparizione da guest star, visto che il pubblico l’ha già vista andare via due volte e non avrebbe senso che il personaggio rientrasse in scena a stretto giro. Jobert ha lavorato con due tra i protagonisti della serie, prima al fianco di Ardal O’Hanlon e poi di Ralf Little. Quando ha accettato di rinnovare il contratto per la stagione 11, sapeva fin dall’inizio che non sarebbe rimasta a lungo (il personaggio è uscito di scena nel quarto episodio), come ha dichiarato a Hello! spiegando la sua scelta.

La stagione dieci è stata così bella e abbiamo concluso la serie con un grande cliffhanger tra Neville e Florence, che non potevo non tornare, sarebbe stato ingiusto… ma sapevo che sarebbero stati solo quattro episodi, per finire la storia tra i due personaggi e per essere onesti nei confronti del pubblico e rispettarli per la loro fedeltà alla serie… non potevo andarmene così!

