La serie tv Mercoledì non ha ancora accennato alla presenza dell’iconico zio Fester, uno dei membri chiave della Famiglia Addams. Il co-creatore Alfred Gough ha però lanciato qualche indizio.

La serie tv Mercoledì è incentrata sull’omonimo personaggio della famiglia Addams, interpretata da Jenna Ortega. La storia segue la sua istruzione all’Accademia Nevermore dove impara a padroneggiare le sue capacità psichiche mentre viene coinvolta in una serie di misteriosi omicidi e allo stesso tempo esplora il passato della sua famiglia.

Nel cast della serie tv Mercoledì anche Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia; Luis Guzmán è Gomez; Isaac Ordonez interpreta Pugsley; George Burcea è Lurch; e Victor Dorobantu è Mano. Riki Lindhome, Gwendoline Christie, Hunter Doohan ed Emma Myers reciteranno nei panni degli studenti e dei docenti di Nevermore. La serie vede anche la partecipazione di Christina Ricci, che ha ricoperto il ruolo di Mercoledì nei film della Famiglia Addams, qui in un ruolo sconosciuto.

Dopo aver svelato teaser e prime immagini, i fan si chiedono se anche il personaggio dello zio Fester si unirà alla Famiglia Addams, diretta da Tim Burton. A queste domande ha risposto proprio il co-creatore Gough, mantenendosi però sul vago:

Non abbiamo commenti su zio Fester. Guardate la serie tv.

Inizialmente presentato come zio materno di Morticia, nei film Fester è diventato il fratello di Gomez. Nonostante l’aspetto minaccioso di un mostro, il personaggio ha una personalità gentile, umile e bizzarra.

Il commento criptico di Gough lascia diversi dubbi, ma allo stesso tempo fa intendere che il suo casting sia stato tenuto segreto. Il personaggio di Fester è fondamentale nel franchise della Famiglia Addams. Uno dei motivi per cui il co-creatore non voglia sbilanciarsi sulla sua presenza nello show è perché Fester potrebbe essere in qualche modo legato alla serie di omicidi che accadono alla Nevermore.

In ogni caso lo scopriremo in autunno quando Mercoledì debutterà su Netflix.

