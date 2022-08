Si torna a parlare in queste ore del concorso Amazon, in riferimento ad una fantomatica iniziativa di marketing da parte del colosso che opera nel mondo dell’e-commerce, focalizzata sui prodotti restituiti dagli utenti. Come stanno le cose? Fondamentalmente non è cambiato nulla rispetto al nostro ultimo articolo a tema, quando abbiamo portato alla vostra attenzione un primo ritorno della minaccia che aveva preso piede qui in Italia nello scorcio iniziale della stagione estiva. Vediamo come stanno le cose per coloro che potrebbero ricevere strani messaggi nei prossimi giorni.

Cosa sappiamo sul concorso Amazon per prodotti restituiti: attenzione alla truffa di fine agosto

Quali sono le informazioni venute a galla fino a questo momento a proposito del finto concorso Amazon per prodotti restituiti? Come avvenuto alcune settimane fa, la catena sta girando soprattutto su social come Facebook e Twitter, a causa delle ricondivisioni di chi crede nell’autenticità di questa iniziativa. Fondamentalmente, il post vi invita ad accedere ad una pagina web dove, seguendo specifiche istruzioni, potrete ottenere il diritto a ricevere prodotti omaggio direttamente dallo store. Dopo che questi sono stati restituiti da utenti che non li avrebbero ritenuti congrui rispetto alle loro descrizioni.

Insomma, siamo ai limiti della follia per coloro che pensano possa trattarsi di un’idea dello store. Ad oggi non esiste alcuna traccia di concorso Amazon all’interno dei canali ufficiali del market. Neanche lontanamente simile a quella che vi abbiamo descritto in queste ore, in nome di una fake news che mira solo a rubare dati sensibili degli utenti. Forse quelli delle carte di credito, chiedendo il pagamento di una piccola cifra. A quel punto, la vittima finirà per fornire i dati della carta a malintenzionati, consentendo loro di concretizzare la truffa.

State alla larga, dunque, dai post che sui social parlano di un fantomatico concorso Amazon in questi giorni.