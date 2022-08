Enrico Montesano a Ballando con le Stelle 2022, questa è la notizia che sta facendo esplodere i social in queste ore e non tanto per la carriera che l’attore ha alle spalle, quanto per le polemiche che hanno caratterizzato la sua vita in questi ultimi mesi.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle e, dopo tanti rumors, arrivano finalmente le prime conferme ufficiali e le prime polemiche, a cominciare proprio dall’arrivo di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle dopo aver ricevuto l’etichetta di No-Vax che difficilmente si leverà di dosso molto presto visto che al suo cospetto troverà Selvaggia Lucarelli, sua aspra ‘rivale’ sui social.

Secondo Il Fatto Quotidiano, nel cast del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci troveremo non solo il re delle polemiche dello scorso anno ma anche Iva Zanicchi e due noti giornalisti, Giampiero Mughini e Luisella Costamagna. A loro si uniranno anche Alex Di Giorgio, il nuotatore italiano fuori quindi Grande Fratello Vip, Marta Flavi, lo chef Lorenzo Biagirelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, Gabriel Garko, Paola Barale, Rosanna Banfi, Nino D’Angelo, Alessandro Egger e la nota deejay Ema Stokholma.

Le polemiche sono già dietro l’angolo e se sui social si parla già di Enrico Montesano, presto potrebbe scoppiare la polemica per via del presunto conflitto d’interessi che vedrà protagonista sempre Selvaggia Lucarelli. Dando un’occhiata veloce al cast di Ballando con le Stelle 2022, l’unica cosa certa è che le polemiche potrebbero un po’ prendere il posto del ballo sul palco al sabato sera e forse questa è l’unica possibilità per riuscire a battere l’armata vincente di Maria de Filippi su Canale5, Milly Carlucci saprà reggere senza scadere nel trash? Lo scopriremo dall’8 ottobre, data stabilita per il debutto della nuova edizione dello show.