Due nuovi concerti dei Coldplay a San Siro e Napoli si aggiungono ai tre già comunicati. In questo articolo troverete i dettagli sui biglietti in prevendita per i due nuovi appuntamenti, uno in programma a Milano (Stadio San Siro), l’altro atteso a Napoli (Stadio Maradona).

I Coldplay saranno a Napoli anche il 22 giugno 2023, data che si aggiunge a quella del 21 giugno già annunciata. Il terzo concerto dei Coldplay a San Siro è invece quello del 28 giugno 2023, che si aggiunge alle date del 25 e del 26 giugno. Raddoppia, infatti, lo spettacolo di Napoli nella stessa venue e triplica anche Milano con la terza data a San Siro.

Le tappe del tour italiano dei Coldplay fanno parte del Music Of The Spheres World Tour che porterà la band in Europa e nel Regno Unito.

Biglietti per i nuovi concerti dei Coldplay a San Siro e Napoli

I biglietti per i nuovi appuntamenti saranno disponibili in prevendita da giovedì 25 agosto alle ore 10.00. Nello stesso momento sarà aperta la vendita generale dei biglietti anche per le tre tappe annunciate in precedenza, per le quali i biglietti sono stati posti in vendita attraverso la presale My Live Nation.

Alla prevendita generale di giovedì 25 agosto, aperta a tutti, si accede tramite i circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket. Sarà aperta la prevendita online, via call center e nei punti vendita fisici dei tre circuiti indicati.

I concerti dei Coldplay in Italia nel 2023

21 e 22 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – I PREZZI e LA MAPPA

25, 26 e 28 giugno · Milano, Stadio San Siro – I PREZZI e LA MAPPA

