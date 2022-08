La Food and Drug Administration (Fda), l’ente governativo degli Stati Uniti che regolamenta prodotti alimentari e farmaceutici, ha approvato il primo farmaco antidepressivo ad effetto rapido che si assume per via orale.



Ad annunciarlo è l’azienda farmaceutica che ha messo a punto la pillola, la Axsome Therapeutics, specializzata in terapie volte a curare patologie del sistema nervoso centrale.



Il farmaco, chiamato Auvelity, è una pillola a rilascio prolungato contenente due principi attivi: il destrometorfano e il bupropione. Come spiegato all’Ansa da Graziano Pinna, neuroscienziato dell’Università dell’Illinois a Chicago, al momento è l’unico farmaco ad azione rapida contro i disturbi depressivi approvato. Ha efficacia a partire da una settimana dall’inizio della terapia.



I disturbi mentali, secondo l’Oms – Organizzazione mondiale della sanità, riguardano 970 milioni di individui. Ne soffre, nel mondo, una persona su 8. Il 28,9% dei soggetti affetti da disturbi mentali soffre di depressione, mentre il 31% di ansia.



Per disturbo depressivo si intende uno stato di alterazione dell’umore della persona caratterizzato da sintomi di natura somatica e psicologica.

“L’approvazione di Auvelity rappresenta una pietra miliare nel trattamento della depressione – spiega Maurizio Fava, medico, psichiatra presso il Massachusetts General Hospital di Boston, a Medscape online -, grazie al suo nuovo meccanismo d’azione e alla rapida efficacia antidepressiva dimostrata in studi clinici e al profilo di sicurezza relativamente favorevole”.