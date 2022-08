Quando apri WhatsApp e vuoi chattare, ricevi il messaggio “Questo messaggio è stato eliminato”. Quando ciò accade, come vedere i messaggi eliminati su WhatsApp? Cosa devo fare per recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente senza backup? Qual è la differenza tra il ripristino del telefono iPhone e Android? Questo articolo ti dirà la risposta.

WhatsApp è uno strumento di chat comunemente usato nella vita. Devi aver incontrato la situazione di cui sopra. Poiché WhatsApp ha abilitato la funzione ”Elimina messaggi dopo configurazione”, tutti cercano il modo migliore per recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente. Non preoccuparti! Questa non è una cosa molto difficile. Questo articolo ti dirà il modo migliore per recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente Android/ iPhone dai seguenti cinque punti. Continuare a leggere.

Indice:

1. Recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente senza root

2. Recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente tramite il backup locale

3. Recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente senza backup iPhone

4. Recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente iPhone con iCloud

5. Recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente iPhone tramite Finder/iTunes

1. Recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente senza root

Il primo metodo funziona per tutti gli utenti Android. Per gli utenti Android vogliono recuperare velocemente messaggi WhatsApp cancellati dal mittente senza root. DroidKit è la scelta migliore. Con pochi semplici passaggi, puoi recuperare facilmente i dati che desideri. Ecco i vantaggi dell’utilizzo di DroidKit:

1. DroidKit è in grado di recuperare messaggi e allegati WhatsApp cancellati come foto, video, audio, ecc. in brevissimo tempo.

2. Puoi visualizzare in anteprima questi messaggi e allegati WhatsApp eliminati prima di scegliere cosa recuperare.

3. Oltre ai messaggi WhatsApp, DroidKit supporta anche altri servizi di recupero dati Samsung, come foto, video, contatti, musica, messaggi, ecc.

4. DroidKit funziona con quasi tutti i modelli di telefoni e tablet Android.

Fare riferimento ai seguenti passaggi per operare:

Passaggio 1. Seleziona la modalità “Ripristino WhatsApp”.

Scarica e installa DroidKit sul tuo computer. Avvia DroidKit e seleziona la modalità “WhatsApp Recovery”. Quindi, fai clic su “Avvia”

Passaggio 2. Preparare le impostazioni di ripristino appropriate.

Fai clic su “Avanti” per eseguire il backup dei dati di WhatsApp sul dispositivo di origine. Una versione personalizzata di WhatsApp verrà quindi installata sul tuo dispositivo. Ti chiederà di concedere l’accesso alla versione personalizzata di WhatsApp sul tuo dispositivo Android. Quindi ripristina i dati di backup sulla versione personalizzata di WhatsApp sul tuo dispositivo Android.

Passaggio 3. Recuperare con successo i dati cancellati.

DroidKit eseguirà automaticamente la scansione del tuo dispositivo Android alla ricerca di dati cancellati. Quindi puoi visualizzare in anteprima i dati eliminati. È possibile scegliere di recuperare i dati scansionati come “Su dispositivo” o “Su PC”.

2. Recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente tramite il backup locale

Inoltre, puoi usare backup locale recuperare foto WhatsApp cancellate dal mittente. Il prerequisito per utilizzare questo metodo è che tu abbia già installato File Explorer sul tuo computer. Come promemoria speciale, il telefono memorizzerà per te i file di backup degli ultimi 7 giorni. È possibile recuperare il backup facendo riferimento ai seguenti passaggi:

Passaggio 1. Per prima cosa apri Esplora file e trova Memoria locale o Scheda SD. Quindi seleziona WhatsApp e fai clic su Database.

Passaggio 2. Copiare il file di backup nel database archiviato localmente.

Passaggio 3. Installa WhatsApp, dopo l’avvio verifica il tuo numero di WhatsApp. Quando richiesto, fare clic su Ripristina.

3. Recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente senza backup iPhone

Per gli utenti iPhone, dovresti assolutamente utilizzare PhoneRescue per recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente iPhone. La modalità di ripristino del dispositivo di PhoneRescue è altamente professionale. PhoneRescue può aiutare gli utenti di iPhone a recuperare rapidamente tutti i tipi di dati. I seguenti sono i vantaggi di PhoneRescue:

1. Il backup di iTunes è danneggiato o non hai l’abitudine di backup, PhoneRescue ti consente di recuperare i messaggi di WhatsApp anche senza backup.

2. PhoneRescue può scansionare automaticamente il backup sul computer, puoi visualizzare in anteprima e recuperare i messaggi WhatsApp eliminati dal backup in modo semplice e veloce senza resettare iPhone.

3. Oltre alle informazioni WhatsApp, PhoneRescue può anche recuperare foto WhatsApp cancellate dal mittente,recuperare audio WhatsApp cancellati dal mittente.

Si prega di fare riferimento ai seguenti passaggi per recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente:

Passaggio 1. Seleziona la modalità “Recupera da dispositivo iOS”.

Scarica e installa PhoneRescue sul tuo computer. Collega il tuo iPhone al computer con un cavo USB. Avvia PhoneRescue e seleziona la modalità “Recupera da dispositivo iOS”.

Passaggio 2. Scansiona i dati WhatsApp persi da iPhone.

Fare clic sulla freccia nell’angolo in basso a destra per analizzare il dispositivo. Per impostazione predefinita, verranno selezionate tutte le categorie. Puoi anche deselezionare l’opzione “Seleziona tutto” per recuperare alcune categorie specifiche.

Passaggio 3. Recupera i dati WhatsApp cancellati sul dispositivo o sul computer.

Al termine della scansione, è possibile visualizzare in anteprima i dati scansionati. Sia i dati persi che quelli esistenti sul dispositivo vengono visualizzati per categoria. Una volta trovati i dati che ti servono, spunta le caselle davanti a loro per selezionarli. È possibile scegliere di recuperare i dati scansionati “su dispositivo” o “su computer”.

Nota:

1. PhoneRescue attualmente supporta il recupero di dati personali (messaggi/contatti/note), foto, audio dell’app e video dell’app su dispositivi e computer. Per altri dati, PhoneRescue per iOS può ripristinarli solo sul computer.

2. Quando si ripristinano i dati WhatsApp sul dispositivo, disattivare Trova il mio iPhone/iPad/iPod touch e mantenere il dispositivo connesso.

4. Recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente iPhone con iCloud

Per gli utenti iPhone, se hai l’abitudine di eseguire il backup su iCloud. Allora puoi anche provare iCloud a recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente. Devi recuperare i tuoi dati utilizzando lo stesso numero di telefono di cui hai eseguito il backup, altrimenti non può ripristinare le chat WhatsApp normalmente. La modalità operativa specifica è la seguente:

Passaggio 1. Per prima cosa devi aprire WhatsApp, selezionare le impostazioni, trovare il backup della chat. Quindi controlla se è presente un backup iCloud nel backup della chat.

Passaggio 2. Se riesci a vedere l’ora dell’ultimo backup, disinstalla e reinstalla WhatsApp. Quindi accedi a WhatsApp e segui le istruzioni per recuperare la cronologia delle chat.

5. Recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente iPhone tramite Finder/iTunes

Anche Finder/iTunes può aiutarti a sbloccare questo problema. Ma richiede di avere un computer Mac. Dovrai aprire il Finder su un Mac con macOS Catalina o versioni successive oppure aprire iTunes su un Mac o PC con macOS Mojave o versioni precedenti. Quindi collega l’iPhone al Mac tramite USB. Mentre aspetti che il tuo iPhone appaia in Finder/iTunes, seleziona il tuo iPhone. Fare clic su ”Ripristina backup”. Dopo aver selezionato la data di backup iPhone che desideri ripristinare, fai clic su Ripristina.

Conclusione

Dopo aver letto i cinque metodi sopra riportati per recuperare messaggi WhatsApp cancellati dal mittente, spero che il tuo problema sia stato risolto. Che tu abbia un telefono Android o un iPhone, i metodi descritti in questo articolo ti aiuteranno sicuramente. In ogni caso, non dimenticare i software recupero dati DroidKit e PhoneRescue per iOS, possono aiutarti a risolvere moltissimi problemi. Vieni a scaricarlo!

