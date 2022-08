Blue Bloods 13 comincia con il botto. Lo showrunner Kevin Wade ha anticipato qualcosa a proposito della prossima stagione del poliziesco CBS, in onda in Italia su Rai2, che debutterà negli USA venerdì 7 ottobre 2022.

Nel particolare, la coppia formata tra Jamie ed Eddie avrà uno scossone in vista della promozione di un di loro, e in questo modo la serie tv risolverà anche un buco di trama dalle passati stagione.

“Quando Jamie ed Eddie (interpretati da Will Estes e Vanessa Ray) si sono sposati è stato sollevato un problema. Sebbene non ci siano leggi scritte, è contro la regola che i coniugi lavorino insieme nello stesso distretto“, ha spiegato Wade. “In questa stagione, però, hanno un nuovo comandante (la new entry Stephanie Kurtzuba), che non appena li vede dice: ‘Uno di voi verrà trasferito.”

Il problema è che nessuno dei due dovrà effettivamente dire addio al 29esimo distretto. Il sergente McNichols in realtà “troverà un altro modo” per risolvere il problema, ovvero promuovere Jamie a Field Information Officer per quel distretto”, ha anticipato Wade. “Il suo non è un lavoro di uniforme, ma un vero impiego al Dipartimento di Polizia di New York”.

Un agente che lavoro sul compo valuta il potenziale di un criminale e decide se può essere scelto informatore prima del suo processo. Per Jamie, il nuovo impiego gli permetterà di lavorare nello stesso distretto in cui ha consolidato la sua carriera di avvocato, mentre la moglie Eddie farà lo stesso, senza creare alcun conflitto di interessi.

Blue Bloods 13 in Italia è ovviamente inedita dato che deve essere ancora trasmessa la dodicesima stagione (in arrivo prossimamente su Rai2). Attualmente, Rai2 manda in onda le repliche dell’ottava stagione in fascia preserale, dal lunedì al venerdì, alle 19:40, con un episodio al giorno.

