I biglietti per i Coldplay sono finiti? Ce lo state chiedendo in tanti, interessati all’acquisto dei biglietti per il gruppo in Italia nel 2023. Tre i concerti della band di Chris Martin nel nostro Paese in programma per il prossimo anno: uno il concerto allo Stadio Maradona di Napoli il 21 giugno, 2 le tappe allo Stadio San Siro di Milano attese per il 25 e 25 giugno.

A ruba, letteralmente, i biglietti. Ma c’è chi è ancora in attesa e pochi sono i fortunati che hanno concluso l’acquisto. Ricordiamo che oggi il limite dei biglietti acquistabili è fissato a 4, sarà di 6 domani con la prevendita generale.

In data 24 agosto, dalle ore 10.00, è possibile comprare i biglietti in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live Nation. I dettagli qui. Bisogna quindi essere registrati al club di Live Nation ed effettuare il login prima di procedere, dopo aver scelto su quale circuito recarsi, se TicketOne o TicketMaster. VivaTicket sarà attivo solo da domani e non partecipa alla presale anticipa Live Nation.

I biglietti per i Coldplay sono finiti? Per quanto riguarda la tappa di Napoli, ci giungono testimonianze di acquisti andati a buon fine anche diverse ore dopo l’apertura della presale. Per quanto riguarda Milano, lo Stadio San Siro, su TicketOne al momento i biglietti risultano “non disponibili” per entrambe le date. TicketMaster invece lascia in coda, una coda lunga un’ora circa.

Ma attenzione: il “non disponibile” indicato su TicketOne non significa che gli eventi siano sold out. Nella presale riservata My Live Nation, infatti, non è in vendita la totalità di biglietti ma solo un piccolo slot. Gli altri saranno in vendita domani, dalle ore 10.00, con l’avvio della prevendita generale.

Questi i concerti dei Coldplay in Italia:

21 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – I PREZZI e LA MAPPA

25 e 26 giugno · Milano, Stadio San Siro – I PREZZI e LA MAPPA

