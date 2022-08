Ennesimo addio a Florence in Delitti in Paradiso 11: Joséphine Jobert lascia la serie per la seconda volta nell’episodio 4 della stagione, in onda in prima tv assoluta su Rai2 mercoledì 24 agosto.

La trama che porta Florence in Delitti in Paradiso 11 a decidere di lasciare l’isola matura a partire dalle indagini su un massiccio traffico di droga, a cui la detective sergente dell’isola di Saint Marie ha partecipato sotto copertura. Ma sono soprattutto motivi personali legati al suo passato, in particolare il ricordo del suo ex fidanzato e quasi marito Patrice, a spingerla a cercare serenità lontano dall’atollo caraibico. Un’evoluzione dei fatti che spegne le speranze di un coinvolgimento amoroso col protagonista Neville Parker (Ralf Little).

Ecco la trama dell’addio a Florence in Delitti in Paradiso 11, nell’episodio dal titolo Una Scelta Difficile che Rai2 trasmette il 24 agosto in prima serata.

Dopo aver contribuito, con grande capacità e coraggio, alla soluzione del caso che ha visto coinvolta la polizia jamaicana, un’altra ardua prova aspetta sia Neville che Florence. Infatti, quest’ultima sembra decisa a lasciare per sempre l’isola.

L’addio a Florence in Delitti in Paradiso 11 è il secondo nell’arco della serie: Jobert è apparsa nei panni della sergente Cassell nelle stagioni 4-8, per poi tornare nella decima e infine lasciare di nuovo il cast nell’undicesima. L’attrice non esclude un rientro in scena in futuro, che però non sarebbe plausibile nel breve periodo. Intanto Delitti in Paradiso continuerà anche senza Florence, sebbene l’impatto dell’assenza del personaggio si farà sentire su Honoré Police. Al momento i personaggi del Commissario Patterson e di Catherine Bordey sono gli unici presenti sin dalla prima stagione.

