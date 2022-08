La presenza di Madame alla Notte Della Taranta di Melpignano (LE) è stata annunciata dalla stessa artista vicentina. Francesca Calearo (questo il nome di battesimo), infatti, ieri sera lunedì 22 agosto è salita a sorpresa sul palco di Martignano (LE), durante una tappa del Festival Itinerante della Notte Della Taranta, per annunciare la sua presenza.

Madame conduttrice alla Notte Della Taranta

Madame sarà la conduttrice della serata di sabato 27 agosto e chiuderà l’ultima giornata dell’evento esibendosi sulle note di Calinitta, inno tradizionale che viene eseguito in ogni edizione.

Per Madame sarà la seconda volta alla Notte Della Taranta: nel 2021 si era esibita con una contaminazione tra la sua Marea e Aria Caddhipulina. Al suo fianco ci sarà Gino Castaldo, già conduttore della serata di Melpignano nel 2019.

La serata finale della Notte Della Taranta verrà trasmessa su Rai 1 giovedì 1 settembre alle 23:15.

Gli altri ospiti

Non solo Madame: la serata finale della Notte Della Taranta vedrà tanti altri artisti di fama nazionale e internazionale dividersi il palco del Festival popolare più famoso d’Italia.

Tra gli ospiti internazionali ci sarà anche Stromae. Non mancherà Marco Mengoni, che si esibirà sulle note di Klama in grico, lingua della Grecìa Salentina. Trattandosi della Notte Della Taranta non può non esserci il momento della Pizzica di San Vito.

A esibirsi sul ritmo della Pizzica ci sarà Elodie che alle doti canore mostrerà il talento nel ballo insieme al corpo di ballo della Taranta diretto da Irma Di Paola.

Sul palco anche Massimo Pericolo che si esibirà sulle note di Signore Del Bosco insieme a Dardust, che nella Notte Della Taranta 2022 è maestro concertatore.

Ancora, non mancherà Samuele Bersani che canterà Lu Ruciu De Lu Mare, brano che non può mancare nella lunga lista delle canzoni folk.

“Si torna sempre dove si è stati da Dio”, commenta Madame.

Continua a leggere su optimagazine.com