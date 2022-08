L’ex velina Ludovica Frasca torna single e i fan si stringono intorno a lei in questo momento difficile. Il video delle sue lacrime e del suo racconto hanno già fatto il giro del web e in molti si chiedono incuriositi il perché della fine del loro matrimonio a poca distanza dall’intima cerimonia che li ha visti dire sì.

Questo agosto sfortunato per le coppie, ha visto scoppiare anche quella formata dall’ex velina Ludovica Frasca e l’imprenditore inglese Frank Faricy dopo un anno e mezzo dal loro sì negli Usa con un cavo elettrico al posto della classica Fede. Dopo un anno e mezzo da marito e moglie, la ex velina e l’imprenditore inglese si sono lasciati come conferma la diretta interessata in un lungo video social con tanto di lacrime ma senza svelare i dettagli dietro la rottura: “Non posso rivelare i motivi della rottura, non sono stati mesi facili”.

In una storia su Instagram poi ha voluto chiarire alcune cose ai fan che continuano a seguirla con affetto e ha rivelato: “Penso sia arrivato il momento di scrivere due righe. Ho condiviso con voi la mia vita, la mia storia, in un momento anche tragico del mondo come sono stati gli anni della pandemia. Ho condiviso i miei traguardi e le mie gioie ed è giusto che non scompaia e vi lasci senza spiegazioni”.

Il discorso poi continua ma l’ex velina Ludovica Frasca non riesce a sbottonarsi del tutto: “Ma ci sono alcune cose che non si possono spiegare. O forse ogni storia ha un suo momento, un suo racconto. Adesso però devo resettare. Aspetto il tempo per raccontare il mio addio. Aspetto il tempo, lo so, ma oggi finalmente lo faccio con serenità. Ripartendo dalla persona più importante che conosca: me stessa”. Il resto lo scopriremo sui giornali?