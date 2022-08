Non saranno mai abbastanza, i pensieri e le riflessioni di Britney Spears sul padre Jamie. Oggi, martedì 23 agosto, la Lolita del pop prende una pausa dall’hype scatenato con l’approssimarsi dell’uscita del singolo Hold Me Closer inciso insieme a Elton John. L’inedito vedrà la luce venerdì 26 agosto, anche se alcuni rumor sostengono che l’audio sia circolato in anteprima su Telegram.

Nelle ultime ore Britney Spears ha pubblicato un post che sta preoccupando i fan. Gli ultimi anni della popstar sono stati difficili per la battaglia contro la conservatorship imposta dal padre Jamie Spears e per il quale è nato il movimento Free Britney, cui hanno aderito tantissimi artisti internazionali e anche italiani.

Per Britney Spears è sempre tempo di riflessioni. L’ultima è comparsa su Instagram, un lungo flusso di pensieri in cui la voce di Womanizer fa un bilancio su quanto le sia accaduto negli ultimi anni. Il focus è soprattutto sui giudizi da parte di molte persone che le hanno puntato il dito contro, aggiungendo sofferenza a uno stato mentale già provato dalla pressione giuridica e mediatica.

Mentre i fan attendono un glorioso ritorno dopo l’ultimo album in studio Glory (2016), Britney Spears riflette sul suo passato e sul suo presente, con un occhio verso il mondo che la circonda e una misurazione preoccupata con i sensi di colpa. Nella lunga nota la popstar esordisce così:

“È pazzesco. I social media, la vita di tutti sembra così perfetta. Quando pubblico le cose penso che la maggior parte delle volte sono completamente imbarazzata rispetto al mio passato. E chi può dimenticare quei documentari? Quindi sì, provo a postare il mio aspetto migliore o quella che può sembrare la bella vita. Beh, la verità è che il mio umore è migliore, ma sarò per sempre traumatizzata dalla mia esperienza passata, per tutta la vita. Non c’è modo per sistemare me, le mie emozioni e la mia sensibilità. La terapia? Niente di tutto questo! Penso che avrò bisogno di una sorta di miracolo per le mie emozioni. La mia vita non è affatto perfetta. Piango fino a dormire quasi tutte le notti. Sono insicura da morire”.

Con questa prima parte, quindi, Britney Spears si sfoga su tutta quella parte social in cui ogni cosa appare perfetta, soprattutto nella vita degli altri. La popstar, quindi, confessa che le sue pose e le foto che rende pubbliche non mostrano ciò che passa per il suo cuore.

Ancora:

“Non so come avere una buona postura, a meno che non sia davanti alla telecamera. E ho bisogno di andare a scuola solo per imparare a camminare, cose da matti. Lo so che penserete: ‘Ma sei un’artista’. Beh, questo è quanto. È un atto che riguarda il palco, ma nella vita reale non ne ho idea e ci sto lavorando. Sono pigra e sto imparando ad usare la parola ‘di più’. Non ho mai avuto secondi piatti a tavola e so soprattutto che a Los Angeles molte persone muoiono di fame. Ma è strano, ultimamente voglio di più. Voi fate di me una persona cattiva?”.

Quindi, Britney Spears si pone il dubbio su ciò che sente di meritare:

“È strano, solo l’altra sera qualcuno mi ha fatto il miglior mac and cheese. Giuro che ne volevo di più, ma non l’ho chiesto, poi ci ho pensato. Ho mai avuto secondi? Si dice: ‘di più’ e forse non è poi così male”.

