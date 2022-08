Finalmente un risarcimento per Skyler White, per antonomasia la più odiata di Breaking Bad. Ora è il creatore della serie Vince Gilligan a riconoscere quanto sia stato ingiusto il trattamento che il pubblico ha sempre riservato alla principale figura femminile della serie culto con Brian Cranston, dalla prima all’ultima stagione.

Il personaggio di Skyler White, interpretata da Anna Gunn, è ormai negli annali tra i personaggi televisivi più odiati di sempre. Un sentimento che non è semplice antipatia, ma vera e propria espressione di intolleranza e misoginia fuori misura e fuori contesto, visto che tutto sommato non è certo lei il villain della storia. Il pubblico ha sempre premiato e sostenuto l’antieroe per eccellenza Walter White, il protagonista dall’ego spropositato che crea un impero della droga, inizialmente per provvedere alla sua famiglia visto che potrebbe morire di cancro da un momento all’altro, ma poi perché divorato dalla smania di potere che gli fa scoprire un modello di vita inimmaginabile, in reazione alla sua mediocrità. Di contro, ha sempre riversato disprezzo sulla moglie ritenuta prima ficcanaso, poi ingrata, infine ipocrita e traditrice, in una spirale di livore senza soluzione di continuità per tutto l’arco della serie.

A difendere Skyler White, in una recente intervista con The New Yorker, è stato il creatore di Breaking Bad Vince Gilligan, parlando di un’avversione immeritata e spesso sessista nei confronti del personaggio. Un’ondata irrefrenabile che “ha turbato” anche lui e l’attrice che ha interpretato il personaggio, Anna Gunn, chiaramente incolpevole e anzi eccellente nella sua performance. A distanza di anni dal finale della serie, Gilligan riconosce che la scrittura era totalmente orientata ad un unico scopo: simpatizzare col protagonista nonostante commettesse le peggiori nefandezze, identificarsi nel riscatto dell’uomo comune tramite il crimine, esaltarne la genialità e la capacità di trasformarsi da professore di liceo a temuto gangstar. Lo spettacolo era “truccato“, ammette ora lo showrunner, in favore di Walter e mostrava sua moglie come l’insopportabile grillo parlante che mette i bastoni tra le ruote all’eroe (per quanto negativo) della storia.

Quando lo spettacolo andò in onda per la prima volta, Skyler era decisamente antipatica. Penso che questo abbia sempre turbato Anna Gunn. E posso dirti che mi ha sempre turbato, perché Skyler, il personaggio, non ha fatto nulla per meritarlo. E Anna di certo non ha fatto nulla per meritarselo. Ha interpretato la parte magnificamente. Mi rendo conto con il senno di poi che lo spettacolo era truccato, nel senso che la narrazione era esclusivamente attraverso gli occhi di Walt, anche in scene per cui non era presente. Anche Gus [Giancarlo Esposito], il suo acerrimo nemico, non ha subìto l’animosità ricevuta da Skyler. È una cosa strana. Ci sto ancora pensando dopo tutti questi anni.

Skyler White è stata bersaglio dell’odio del pubblico quando già i social erano diffusissimi, ma forse non ancora così pervasivi. Eppure l’ondata di disgusto per il personaggio si è sentita forte e chiaro. Secondo Gilligan, se il pubblico oggi riguardasse la serie dall’inizio, potrebbe non avere lo stesso approccio amorevole nei confronti di Walt e porsi qualche domanda in più sui meriti di quest’uomo, magari rivalutando il giudizio su sua moglie.

Dopo un certo numero di anni, l’incantesimo svanisce. Ti chiedi, aspetta un minuto, perché questo ragazzo era così eccezionale? Era davvero ipocrita, ed era davvero pieno di sé. Aveva un ego grande quanto la California. E si è sempre considerato una vittima. Si lamentava costantemente di come il mondo lo avesse sminuito, di come la sua genialità non fosse mai stata riconosciuta. Quando prendi tutto questo in considerazione, finisci per dire: ‘Perché facevo il tifo per questo tizio?’.

