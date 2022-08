Emily Deschanel sarà per tutti, sempre, il volto di Bones, ma la sua carriera va oltre il ruolo della geniale antropologa forense dell’omonima serie con David Boreanaz. A breve debutterà in Devil in Ohio, dramma a metà tra thriller psicologico e soprannaturale, in arrivo su Netflix. Lo streamer ha appena diffuso il trailer della miniserie in otto episodi che debutterà venerdì 2 settembre.

La clip mostra Emily Deschanel nei panni di Suzanne Mathis, una donna intenta a salvare Mae Dodd (Madeleine Arthur), una fragile adolescente in fuga, dal culto da cui sta cercando di fuggire. Il trailer si conclude con Suzanne apparentemente aggredita in un campo di grano.

Emily Deschanel interpreta una psichiatra sposata con Peter (Sam Jaeger) e madre di tre figlie, Helen, Jules e Dani (interpretate rispettivamente da Alisha Newton, Xaria Dotson e Naomi Tan nei panni delle sue figlie). Il suo mondo viene sconvolto quando decide di proteggere l’adolescente Mae, la cui personalità scatena i sospetti delle figlie di Suzanne: una serie di incidenti apparentemente causati dalla presenza della problematica adolescente in famiglia generano un certo caos. La dottoressa Mathis si ritrova così a combattere per sopravvivere contro uno strano culto e insieme a un detective della polizia locale cerca indizi sul passato di Mae e sui sinistri eventi avvenuti nella città da cui è scappata. Il tutto si trasforma in un viaggio nella provincia americana e nelle sue contraddizioni.

@Netflix

Ecco il trailer della nuova serie di Emily Deschanel, adattamento del best-seller omonimo di Daria Polatin ispirato a una storia vera: la stessa autrice del romanzo è showrunner e produttrice esecutiva, affiancata nella produzione da Andrew Wilder e Rachel Miller. Netflix ha diffuso anche alcune immagini promozionali di Devil in Ohio, in vista del debutto fissato per il 2 settembre.

