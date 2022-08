Si viaggia spediti verso l’uscita dei nuovi iPhone 14, con ulteriori considerazioni che in queste ore possono essere fatte per quanto concerne la disponibilità dei singoli modelli subito dopo la loro uscita. Vediamo come stanno le cose, dunque, in attesa che arrivino altre indicazioni direttamente da Apple dopo il nostro ultimo punto della situazione per i top di gamma 2022. Nello specifico, pare che il prossimo iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici possa presentarsi sugli scaffali con un numero di unità inferiore rispetto ad altri modelli “iPhone 14”. Questo il verdetto delle stime di spedizione e produzione del pannello display fornite di recente dall’analista di display Ross Young.

Riscontri sulla disponibilità differente per ciascun iPhone 14 dopo la loro uscita sul mercato

Dunque, le considerazioni del giorno vertono attorno alla disponibilità differente per ogni iPhone 14 nella prima fase successiva alla loro uscita sul mercato. Il modello Max, secondo le indiscrezioni riportate oggi 23 agosto anche da MacRumors, potrebbe essere introvabile inizialmente. O comunque meno reperibile di altri device di questa serie. Considerazioni che nascono, in sostanza, dalla mole produttiva dei singoli device durante la stagione estiva, almeno per quanto concerne la questione dei display.

Qualche esempio pratico? A detta della fonte, negli ultimi due mesi un dispositivo come il prossimo iPhone 14 Pro Max ha fatto registrare a conti fatti la quota più alta di produzione di pannelli, comprendendo il 28% delle spedizioni e delle richieste di Apple. Allo stesso tempo, alle sue spalle si sono piazzati i vari ‌iPhone 14‌ e ‌iPhone 14 Pro‌, tutto sommato abbastanza vicini al 26% ciascuno. A chiudere questa particolarissima classifica abbiamo invece l’iPhone 14‌ Max, che come accennato è dietro al 19%.

Insomma, segnali molto chiari che ci preparano al meglio all’uscita dei singoli iPhone 14 e alla disponibilità di modelli più o meno reperibili da fine settembre.