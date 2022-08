Curb Your Enthusiasm 12 ce l’ha fatta e non era per niente scontato. Nelle ultime settimane HBO ha annunciato più chiusure che rinnovi, ma l’ormai storica comedy di e con Larry David, plurinominata e premiata con un Emmy e un Golden Globe, non è finita nel tritacarne delle cancellazioni.

Ad annunciare il ritorno di Curb Your Enthusiasm 12 nella prossima stagione di HBO è stata Amy Gravitt, vicepresidente esecutiva della programmazione della rete, sottolineando come il talento di David sia irrinunciabile per HBO.

Larry supera se stesso stagione dopo stagione e riesce sempre a tornare quando il pubblico ha più bisogno di lui. Siamo entusiasti che lui, Jeff Schaffer e il nostro cast fenomenale continuino a farci ridere e rabbrividire in egual misura.

Il rinnovo di Curb Your Enthusiasm 12 è stato commentato con orgoglio e ironia dal suo interprete, creatore e produttore esecutivo (insieme a Jeff Garlin e Jeff Schaffer). David ribadisce il suo impegno in quello che considera il ruolo della vita.

Interpretare il ruolo di Larry David è stato il più grande onore della mia vita. Durante la ricerca su questo uomo poliedrico e istrionico, ho scoperto che in lui c’è di più di quanto avrei mai potuto immaginare: parla sei lingue, si prepara i sottaceti e guida un movimento nazionale per installare un bidet in ogni casa. Mi è stato anche detto da numerose fonti che è il più generoso degli amanti. Sono così entusiasta di trasformarmi ancora una volta in questa forza della natura. Prego solo di potergli rendere giustizia.

Nel cast di Curb Your Enthusiasm 12 torneranno anche Jeff Garlin, Susie Essman, JB Smoove, Cheryl Hines, Richard Lewis, Vince Vaughn e Ted Danson.

Curb Your Enthusiasm 12 non ha ancora una data di debutto: l’undicesima stagione dello show si è conclusa lo scorso dicembre su HBO, durante le feste natalizie. In Italia la serie resta inedita.

