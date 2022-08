Perdere peso rapidamente nutrendosi in modo sano. E’ questa la promessa della Sirtfood diet, o dieta Sirt, ideata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, che ha già conquistato una folta schiera di celebrità, tra cui Adele, Pippa Middleton e il pugile David Haye.

Il Sirtfood si basa sul consumo di tutti quegli alimenti che attivano le sirtuine (da qui il nome della dieta), proteine in grado di bruciare grassi, regolare il metabolismo e rallentare il processo di invecchiamento delle cellule. Le sirtuine inoltre contribuiscono ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue e a regolare la pressione sanguigna.

Quali sono i cibi Sirt?

Gli alimenti su cui si basa questa dieta, ovvero quelli che attivano le sirtuine sono cioccolato fondente (con almeno l’85% di cacao), mele, vino rosso, prezzemolo, mirtilli, fragole, agrumi, caffè, cipolle, olio d’oliva, soia, curcuma e tè verde.

Nella dieta Sirt bisogna consumare più volte quotidianamente estratti verdi a base di cavolo, prezzemolo, sedano, mela verde, tè matcha o rucola. Tutti alimenti, questi citati, che facilitano e accelerano il processo di dimagrimento. I due ideatori della dieta Sirtfood ne hanno testato gli effetti su 40 persone che erano soliti frequentare un centro benessere di Londra. Il risultato è stato sorprendente, in quanto hanno riscontrato che chi aveva seguito questo regime alimentare, oltre a perdere in media 3 chili in una settimana, aveva anche una maggiore energia fisica.

Critiche alla dieta Sirtfood

Alcuni dietologi e nutrizionisti hanno espresso dubbi sulla reale validità della dieta strutturata da Goggins e Matten. La rapida perdita di peso, specialmente nel primo periodo, sarebbe dovuto, secondo i detrattodi della Sirtfood, al drastico taglio dei carboidrati e al consumo di cibi ipocalorici. Inoltre questa dieta non è praticabile nel lungo periodo dato che prevede un solo pasto solido e 3 succhi verdi in un giorno.