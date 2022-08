Un’altra questione da comprendere meglio, oggi come oggi, è quella del congedo di paternità, considerando il fatto che le attuali normative evidentemente risultano poco chiare a tanti italiani che ne hanno diritto. Come sempre avviene in queste circostanze, diventa fondamentale comprendere quali siano le prese di posizione di INPS. In linea con quanto avvenuto in passato a proposito del bonus 200 euro (qui trovate ulteriori approfondimenti in merito) sta provando a fornire a tutti risposte tempestive. Vediamo come stanno le cose, dunque, provando a sgombrare il campo da incertezze e da elementi non del tutto chiari.

Cosa dobbiamo sapere a proposito del congedo di paternità direttamente da INPS sui social

Quali sono le indicazioni in merito al congedo di paternità che in questa fase giungono direttamente da INPS? Una delle domande più ricorrenti da parte di coloro che hanno diritto a questa misura riguarda il destinatario al quale inoltrare la richiesta. Qualcuno cita il datore di lavoro, altri direttamente INPS. Ecco perché è importante esaminare la replica ufficiale arrivata in questi giorni:

“Dipende dal tipo di accordo lavorativo che si ha come indicato nella circolare. Chi deve ricevere il pagamento diretto da Inps deve fare domanda, se invece ha il datore di lavoro può comunicarlo direttamente all’azienda. Come fare la comunicazione al datore di lavoro? Può farla a voce e non appena verrà aggiornata la procedura ve lo comunicheremo come di consueto“.

Ora come ora, in ogni caso, è importante fare attenzione a non confondere le novità della norma che possiamo trovare indicate al momento in due messaggi sul sito Inps (a breve verrà pubblicata una circolare più dettagliata) e la vecchia norma. Insomma, ci sono ancora dei nodi da sciogliere per quanto concerne il congedo di paternità, ma INPS ora sta rispondendo sul tema.