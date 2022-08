Nessuno scatto rubato né scoop sensazionali: le foto che immortalano Blanco e Martina Valdes in Sardegna sono opera dei diretti interessati.

Blanco e Martina Valdes in Sardegna

Il 12 agosto Blanco si è esibito a Olbia in occasione del Blu Celeste Tour in occasione del Red Valley Festival. Dopo la data la coppia si è concessa qualche giorno di vacanza documentando la loro gita a Porto Cervo con scatti in bianco e nero. I due si baciano su una barca per poi sfrecciare felici a bordo di una moto d’acqua.

“Amore bello”, commenta Blanco sotto il post di Martina Valdes sommerso dalle attestazioni di stima dei follower. L’anno fortunato di Blanco, dunque, continua con una meritata vacanza romantica prima della ripresa del tour.

Per la voce di Brividi inizia un periodo di pausa prima delle ultime date del Blu Celeste Tour programmate per il 16 e 17 settembre 2022 all’Ippodromo Snai di San Siro, Milano.

Chi è Martina Valdes

Martina Valdes è entrata nel cuore di Blanco nel marzo 2022, dopo la fine della relazione tra il cantautore e Giulia Lisioli. Nel primo periodo la coppia si è tenuta lontano dai riflettori, fino a dichiarare apertamente la loro relazione proprio in occasione di un concerto di Blanco.

Nel maggio 2022, durante una tappa del tour, Blanco aveva accolto Martina Valdes sul palco e le aveva dedicato la canzone Afrodite per poi scoccarle un bacio sulla fronte.

Ancora, durante il live nel contesto del Collisioni Festival, Blanco era sceso dal palco e aveva baciato la nuova compagna davanti a tutti. I fan avevano ripreso la scena e il video era diventato virale.

Giulia Lisioli aveva commentato: “Ormai l’ho superata”. Oggi Blanco e Martina Valdes, in Sardegna, aggiungono un ulteriore step alla loro relazione: una vacanza insieme documentata da una serie di scatti resi pubblici per far felici anche i fan.

